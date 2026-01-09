Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 0,16% – Στα 609,87 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, σε νέα υψηλά 16 ετών κινήθηκαν οι μετοχές, στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, καθώς απορροφήθηκαν οι ρευστοποιήσεις που εκδηλώθηκαν κυρίως στις τράπεζες, για κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών μετά τη χθεσινή (8.1.26) ισχυρή άνοδο.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθε στα 609,87 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 317,11 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 122.119.988 μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.207,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,16%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2010 (2.315,10 μονάδες). Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.215,26 μονάδες (+0,50%) και κατώτερη τιμή στις 2.191,81 μονάδες (-0,56%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 2,30%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 4,10%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,09%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+3,10%), της Σαράντης (+2,96%), της Titan(+2,07%) και της Viohalco (+2,01%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-2,34%), των ΕΛΠΕ (-1,00%), της Κύπρου (-0,70%) και της Eurobank (-0,69%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 83.213.750 και 9.096.036 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 300,45 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 100,78 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 54 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+8,78%) και ΣΙΔΜΑ (+6,78%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren (-4,49%) και CNL Capital (-3,97%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,8000 +1,77%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,5400 -0,70%

METLEN: 43,8800 +0,69%

OPTIMA: 7,9900 +3,10%

ΤΙΤΑΝ: 54,3000 +2,07%

ALPHA BANK: 3,8600 +0,52%

AEGEAN AIRLINES: 14,6200 +1,25%

VIOHALCO: 12,2000 +2,01%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,8000 -0,15%

ΔΑΑ: 10,7900 -0,55%

ΔΕΗ: 18,6700 +0,38%

COCA COLA HBC: 45,3200 +1,52%

ΕΛΠΕ: 8,4150 -1,00%

ELVALHALCOR: 4,1250 -0,36%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,2000 -2,34%

ΕΥΔΑΠ: 7,5500 -0,66%

EUROBANK: 3,7600 -0,69%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2500 +0,97%

MOTOR OIL: 29,1800 αμετάβλητη

JUMBO: 27,9000 -1,06%

ΟΛΠ: 40,4000 -0,62%

ΟΠΑΠ: 18,7000 +1,63%

ΟΤΕ: 16,9900 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,5600 +0,13%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9200 +2,96%