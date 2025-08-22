Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 0,33%, στα 194,41 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να κλείνει πάνω από τις 2.100 μονάδες, μετά από τέσσερις συνεδριάσεις.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.103,93 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,33%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.108,87 μονάδες (+0,56%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 1,05%, από τις αρχές Αυγούστου κερδίζει 5,48%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 43,16%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 194,41 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.437.893 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,54%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (3,24%), της Alpha Bank (+2,83%), της Viohalco (+1,68%), του ΔΑΑ (+1,66%) και των ΕΛΠΕ (+1,40%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-1,67%), της Jumbo (-1,14%), της Coca Cola HBC (-0,96%) και του ΟΛΠ (-0,55%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.291.737 και 6.008.958 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 36,48 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 21,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 56 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Vidavo (+8,89%) και Άβαξ (+5,13%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (-14,53%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-6,86%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,6500 +0,13%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,6800 +0,79%

METLEN: 53,0000 -1,67%

OPTIMA: 7,9600 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 38,1500 +0,66%

ALPHA BANK: 3,5580 +2,83%

AEGEAN AIRLINES: 14,6000 +0,69%

VIOHALCO: 6,6500 +1,68%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,1200 +0,96%

ΔΑΑ: 11,0000 +1,66%

ΔΕΗ: 14,6500 +0,07%

COCA COLA HBC: 45,3200 -0,96%

ΕΛΠΕ: 8,7200 +1,40%

ELVALHALCOR: 2,6350 +0,57%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,8000 +0,55%

ΕΥΔΑΠ: 7,2700 +0,55%

EUROBANK: 3,4550 +0,96%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9600 -0,14%

MOTOR OIL: 26,4000 -0,15%

JUMBO: 31,1000 -1,14%

ΟΛΠ: 45,5000 -0,55%

ΟΠΑΠ: 19,7500 +0,20%

ΟΤΕ: 16,2900 -0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1360 +0,37%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,6400 +3,24%