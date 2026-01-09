Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με οριακές απώλειες ξεκινά ο Γενικός Δείκτης

O Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 2.197,31 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,31%
Στιγμιότυπο από το Χρηματιστήριο της Αθήνας
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Πτωτικές τάσεις επικρατούν στις τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να διορθώνει μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο σε νέα υψηλά 16 ετών, εν μέσω ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές. O Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διαμορφώνεται στις 2.196,82 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,34%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 32,25 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Titan (+2,07%), Coca Cola HBC (+1,61%), των ΕΛΠΕ (+1,41%) και της Optima Bank (+1,29%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές Eurobank (-2,02%), Alpha Bank (-2,01%), της Εθνικής (-1,44%) και της Πειραιώς,

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 44 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΥΚΝΟΤ (+3,56%) και Παπουτσάνης (+2,33%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Mermeren (-3,93%) και Medicon (-2,58%).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
161
134
118
102
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Πιέσεις στις αγορές προκαλεί η δήλωση Τραμπ για πώληση 50 εκατ. βαρελιών πετρελαίου Βενεζουέλας
Το Brent κατέγραψε απώλειες 1,72%, ή 1,06 δολάρια, κλείνοντας στα 60,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 2,04%, ή 1,19 δολάρια, στα 57,13 δολάρια το βαρέλι
Oil pumps and graph
Newsit logo
Newsit logo