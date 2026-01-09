Χρηματιστήριο Αθηνών: Με οριακές απώλειες ξεκινά ο Γενικός Δείκτης

Πτωτικές τάσεις επικρατούν στις τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να διορθώνει μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο σε νέα υψηλά 16 ετών, εν μέσω ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές. O Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διαμορφώνεται στις 2.196,82 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,34%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 32,25 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Titan (+2,07%), Coca Cola HBC (+1,61%), των ΕΛΠΕ (+1,41%) και της Optima Bank (+1,29%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές Eurobank (-2,02%), Alpha Bank (-2,01%), της Εθνικής (-1,44%) και της Πειραιώς,

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 44 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΥΚΝΟΤ (+3,56%) και Παπουτσάνης (+2,33%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Mermeren (-3,93%) και Medicon (-2,58%).