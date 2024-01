Την ώρα που ακριβότερα γίνονται μήνα με το μήνα τα οικόπεδα στην Ελλάδα, έντονο εξακολουθεί να είναι το ενδιαφέρον τόσο των ξένων όσο και των εγχώριων αγοραστών γι’ αυτά. Μάλιστα, στο προσκήνιο πλέον έχουν μπει και νέοι προορισμοί που έχουν σημαντικές προοπτικές εξέλιξης καθώς σ’ αυτούς θα υλοποιηθούν επενδύσεις υψηλού επιπέδου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα νέου προορισμού για τους επενδυτές οικοπέδων αποτελεί η περίπτωση της Αίγινας, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει μπει δυναμικά στον επενδυτικό χάρτη της χώρας, ενώ είναι από τα νησιά πλησίον της Αθήνας που διαθέτουν ακόμα, φθηνά οικόπεδα. Παράλληλα, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να αναβαθμιστούν τα ξενοδοχειακά καταλύματα που υπάρχουν στο νησί.

Ένα από αυτά τα ξενοδοχεία είναι το «Μαρίζα», που στοιχειώνει εδώ και 5 δεκαετίες τη βόρεια πλευρά του νησιού. Ανήκει στα λεγόμενα «ξενοδοχεία της χούντας», καθώς αποτελεί μία ακόμη ξενοδοχειακή μονάδα που ξεκίνησε την επταετία της δικτατορίας, χωρίς ποτέ να ολοκληρωθεί, με τα γνωστά θαλασσοδάνεια. Σήμερα, αφημένο στο πέρασμα του χρόνου και τη φθορά, περιμένει να αξιοποιηθεί, μάλιστα πολλές πληροφορίες κάνουν λόγο ότι υπάρχει έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον.

Η Αίγινα λόγω της εγγύτητάς της στην Αθήνα, φαίνεται ότι εξελίσσεται σε μια ιδανική επιλογή για τους ξένους αγοραστές. Η ζήτηση αυτή ανεβάζει και τις τιμές πώλησης στο νησί, οι οποίες πέρυσι κυμαίνονταν στις 2.500 ευρώ ανά τ.μ., ενώ σήμερα φτάνουν τις 3.500 με 4.000 ευρώ το τ.μ.

Σημαντική ανάπτυξη αναμένεται να έχει τα επόμενα χρόνια και η Κύθνος, η οποία σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς θεωρείται ότι έχει φθηνότερα ακίνητα συγκριτικά με το υπόλοιπο Αιγαίο. Οι τιμές για αγορά κατοικίας κυμαίνονται μεταξύ 3.000 με 3.500 ευρώ το τ.μ., ποσό που αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια όταν ολοκληρωθεί η μεγάλη ισραηλινή επένδυση που θα αναβαθμίσει σημαντικά το νησί. Ο λόγος για το «Genesis of The Royal Baths of Kythnos», του Ισραηλινού επιχειρηματία Άβραχαμ Ραβίντ, στο ιστορικό ξενοδοχείο «Ξενία Κύθνου», με τις ιαματικές πηγές. Η επένδυση, που αγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ, θα ολοκληρωθεί σε ορίζοντα τριετίας.

Το συγκεκριμένο έργο που γίνεται στο εμβληματικό ακίνητο της Κύθνου, το οποίο ρήμαζε για χρόνια, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες αξιοποίησης του, προβλέπει την πλήρη αναβίωση του ιστορικού ξενοδοχείου. Ακόμη, προβλέπει τη δημιουργία ενός ανοιχτού δημόσιου πάρκου, αλλά και την ανέγερση πολυτελών κατοικιών, καθώς ο επιχειρηματίας Άβραχαμ Ραβίντ έχει αγοράσει πίσω από το Ξενία ένα ακόμη οικόπεδο, συνολικής έκτασης περί τα 14 στρέμματα. Στα αρχιτεκτονικά σχέδια ο επενδυτής μελλοντικά σκοπεύει να δημιουργήσει ίσως και μία μεγάλη μαρίνα, που θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των Λουτρών.

Η Εύβοια επίσης έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό, καθώς ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας δίνει επιλογές για όλα τα γούστα, με τη ζήτηση τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση κατοικίας να είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η κοντινή απόσταση από την Αθήνα σε συνδυασμό με την εύκολη οδική πρόσβαση τόσο από τη Νότια Ελλάδα όσο και από την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα την καθιστούν σε ιδανική λύση για αγορά ή ενοικίαση κατοικίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον με εξαιρετικά προσιτές τιμές παρουσιάζουν τα Δωδεκάνησα με εξαίρεση τη Ρόδο, όπου οι τιμές των τουριστικών ακινήτων βρίσκονται στα ύψη. Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμός του αεροδρομίου της Κω έχει ενισχύσει σημαντικά τον τουρισμό και εξυπηρετεί γειτονικά νησιά όπως η Κάλυμνος και η Νίσυρος. Οι αγοραστές ακινήτων αυτών των περιοχών προέρχονται κυρίως από Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο και την Εσθονία. Έντονη παρουσία και στην Νίσυρο έχουν ομογενείς από τις ΗΠΑ.

Προσιτές τιμές και ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η ακτογραμμή που ξεκινάει από την Πάλαιρο και καταλήγει στην Ηγουμενίτσα, ενώ σύντομα ισχυρό μπάσιμο στο τουριστικό real estate θα κάνει και ο Αστακός. Ο λόγος για το σύνθετο τουριστικό project που αναμένεται να υλοποιηθεί στην περιοχή και να ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν πολυτελείς κατοικίες, ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, καταστήματα εμπορικής χρήσης και ένα συνεδριακό κέντρο. Επίσης, με αυτήν τουριστική επένδυση θα ανοίξουν επίσης και 1.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ το Πλατυγιάλι αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη μαρίνα της Μεσογείου.