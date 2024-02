Η γάτα, το ποντίκι και οι αγρότες, το κρίσιμο τριήμερο, το άδειασμα Τσίπρα σε Τεμπονέρα και του ΠΑΣΟΚ σε Χριστοδουλάκη, τι είπε ο Patrick Pouyanné της TotalEnergies για την Ελλάδα και η «παγκόσμια πρώτη» στην 115 Πτέρυγα Μάχης

«Όχι εκβιασμοί»

Το πρώτο κρας τεστ μετά την απόφαση των αγροτών που συγκεντρώθηκαν στον κόμβο της Νίκαιας και αποφάσισαν ότι θα κλείνουν εθνικούς δρόμους για 2-5 ώρες την ημέρα, έδειξε ότι η διάθεση δεν είναι συγκρουσιακή μέχρι στιγμής . Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν στα τρακτέρ να κόψουν στα δυο την Ελλάδα. Οι αγρότες πήγαν με τα πόδια και απέκλεισαν για λίγα λεπτά την εθνική οδό. Έκαψαν παλιά λάστιχα και σανό στην παλιά εθνική οδό, χωρίς να υπάρξουν προβλήματα στη διακίνηση των αυτοκινήτων. Ακόμη και εκεί που υπήρχαν τρακτέρ, η αστυνομία κατεύθυνε την κίνηση από παρακάμψεις.

Η «κόκκινη γραμμή» για την κυβέρνηση είναι το κλείσιμο δρόμων. «Ανοιχτός διάλογος γίνεται με ανοιχτούς δρόμους» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδεία του στο Χαϊδάρι. «Κανείς δεν μπορεί να εκβιάζει το κοινωνικό σύνολο όσο δίκαιο και αν είναι το αίτημά του» τόνισε. «Να μην αισθάνεται κανείς ότι κάποια κοινωνική ομάδα μπορεί να έχει κάποια προνομιακή μεταχείριση επειδή μπορεί να φωνάζει περισσότερο και να διαδηλώνει πιο έντονα».

Με ποιους;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχόταν μια συνάντηση με τους αγρότες. Αλλά με ποιους; αναρωτιούνται συνεργάτες του. Δεν έχει συγκροτηθεί ένα συντονιστικό όργανο που να συμφωνεί σε κάποια κοινά αιτήματα. Το κάθε μπλόκο εκπροσωπεί συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών και δεν έχουν καταφέρει να έχουν ένα κοινό βηματισμό. Για παράδειγμα κάποιοι ζητούν να μην εφαρμοστεί η ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική). Αλλά αν συνέβαινε αυτό θα χάνονταν 2,3 δις για τους αγρότες. Οι κτηνοτρόφοι από την άλλη δεν μπορούν να είναι στο δρόμο και να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις διότι τα ζώα τους θέλουν φροντίδα, δεν είναι όπως τα χωράφια που θα καλλιεργηθούν αργότερα. Έγιναν και λάθη. Άλλη ήταν η αποζημίωση για τα ζώα που χάθηκαν στις μεγάλες πλημμύρες στη Λάρισα για παράδειγμα και άλλη στη Μαγνησία. Διορθώθηκε και αυτό.

Με ρακί

Στα μπλόκα βρίσκονται από χθες το βράδυ και κάθισαν μέχρι αργά τη νύχτα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης και οι υφυπουργοί Σταύρος Κελέτσης και Διονύσης Σταμενίτης. Συζητούν με τους αγρότες και πίνουν ρακί μαζί τους. Οι εντάσεις είναι λίγες.

Τελεσίγραφο;

Κρίσιμο θεωρείται το επόμενο τριήμερο γιατί θα κρίνει την επόμενη μέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Το επόμενο κρίσιμο ραντεβού είναι το Σάββατο. Οι αγρότες έδωσαν τριήμερη διορία στην κυβέρνηση, έως την Παρασκευή το βράδυ, να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα τους. Το σταυρόλεξο είναι δύσκολο. Πέρα από την προκαταβολή της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο που συνήθως δίνεται γύρω στον Νοέμβριο, αυτήν την στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει άλλα δημοσιονομικά περιθώρια. Η επιτάχυνση των αποζημιώσεων είναι ένα θέμα που εξετάζει. Επίσης δεν θα ήθελε να στείλει το μήνυμα στις άλλες κοινωνικές ομάδες που έχουν δίκαια αιτήματα ότι θα μπορούσε να τα λύσει και εκείνα.

Πόρτα Τσίπρα!

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δέχθηκε χθες στο γραφείο του στις στήλες του Ολυμπίου Διός τον Διονύση Τεμπονέρα που βρέθηκε στη δίνη του κυκλώνα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκδήλωση «Μια συζήτηση που επείγει: απέναντι στην κυριαρχία Μητσοτάκη ποιος;» η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 13 Φεβρουαρίου. Αλλά με τον τρόπο του τον «άδειασε».

Αν και δεν το συνηθίζει να διαρρέει ποιους βλέπει, επέλεξε να μην κρύψει την συγκεκριμένη συνάντηση, προφανώς, για να μην παρεξηγηθεί. Μέσω συνεργατών του διέρρευσε ότι συνάντησε τον Διονύση Τεμπονέρα στο πλαίσιο των αιτημάτων για συναντήσεις που δέχεται καθημερινά από βουλευτές και στελέχη του κόμματος και στα οποία ανταποκρίνεται. Χωρίς να ερωτηθεί σχετικά, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η μόνη εκδήλωση στην οποία θα παραβρεθεί το επόμενο διάστημα θα είναι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, τέλη Φεβρουαρίου. Δηλαδή, αν και προσκλήθηκε δεν θα παραβρεθεί στην εκδήλωση που άναψε φωτιά σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Η …μπανανόφλουδα

Επειδή είναι εύλογο το ερώτημα γιατί ο πρώην πρωθυπουργός αφού είναι ξεκάθαρο ότι δεν ήθελε να τον ανακατέψουν στην εσωκομματική διαμάχη που ξέσπασε, δέχθηκε να δει τον Τεμπονέρα, σύμφωνα με πληροφορίες του αποCRYPTOγραφου, υπάρχει απάντηση: Ο Τεμπονέρας ζήτησε το ραντεβού και ανταποκρίθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, την προηγούμενη εβδομάδα, πριν να γίνει γνωστή η εκδήλωση στην οποία προσκλήθηκαν να μιλήσουν μαζί με το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ο Μανώλης Χριστοδουλάκης του ΠΑΣΟΚ και η Έφη Αχτσιόγλου της Νέας Αριστεράς. Στη συνέχεια ξέσπασε ο χαμός. Ο Τσίπρας δεν ακύρωσε το ραντεβού με τον Τεμπονέρα. Αλλά επειδή ο παλιός είναι αλλοιώς, ο Τσίπρας απλά δεν πάτησε την …μπανανόφλουδα.

Απαξία αντί για διαγραφή!

Για τους δικούς του λόγους το κάθε κόμμα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αδειάζουν μεγαλοπρεπώς τους Τεμπονέρα και Χριστοδουλάκη. Αν και υπήρξαν εισηγήσεις στους αρχηγούς, ακόμη και για την διαγραφή τους, διότι η εκδήλωση θεωρείται ότι υπονομεύει την δυναμική που θέλουν να αναπτύξουν μέχρι τις ευρωρκλογές, ούτε ο Κασσελάκης ούτε ο Ανδρουλάκης θα προχωρήσουν σε δραστικές κινήσεις, τουλάχιστον προς το παρόν. Ούτε τηλέφωνο δεν θα τους πάρουν, ξεκαθαρίζουν τα επιτελεία.

Ο Χριστοδουλάκης μετά την ανακοίνωση της Εφημερίδας των Συντακτών ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της, δήλωσε ότι θα πάει τελικά στην εκδήλωση. Ήταν ο όρος που έθεσε για να μη φανεί ουρά του Τεμπονέρα που είχε την ιδέα. Λεπτομέρειες βέβαια είναι όλα αυτά. Προδίδουν όμως την ανασφάλεια που υπάρχει και στα δυο κόμματα όπως και την δελφινομαχία που ελλοχεύει!

Ακρότητες

Είναι γνωστές οι αναταράξεις που προκαλούνται από το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια σχεδόν σε όλα τα κόμματα. Έχει εξελιχθεί σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Ειδικά τα μικρά δεξιά κόμματα επιχειρούν να ανέβουν πάνω στο κύμα των αντιδράσεων με στόχο την προσέλκυση ψήφων, καταφεύγοντας ακόμη και σε χυδαίες ακρότητες. Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Παύλος Σαράκης χθες στη Βουλή επιχείρησε να συνδέσει το ΛΟΑΤΚΙ+ με επιπρόσθετους σεξουαλικούς προσανατολισμούς ή άτομα, που «έλκονται από ζώα και παιδιά, δηλαδή κτηνοβασία και παιδοφιλία».

Η μικτή εικόνα από την «ατμομηχανή της Ευρώπης»

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2020 βρέθηκε η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία τον Δεκέμβριο μετά από επτά συνεχόμενους μήνες πτώσεις. Ωστόσο οι αναλυτές που είχαν προβλέψει μόνο αρνητικούς αριθμούς αυτή την εβδομάδα διαψεύστηκαν. Πράγματι η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά 1,6% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, κυρίως λόγω μειωμένης δραστηριότητας σε κατασκευές και χημικά προϊόντα. Και η πτώση ήταν πολύ μεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αναλυτών. Ωστόσο στις αρχές της εβδομάδας υπήρξαν και θετικά νέα από το μέτωπο των βιομηχανικών παραγγελιών που ήταν αυξημένες κυρίως εξαιτίας ενός μικρού αριθμού μεγάλων συμβάσεων. Επιπλέον τον Ιανουάριο υπήρξε νέα μείωση της ανεργίας γεγονός που δείχνει την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ δήλωσε την Δευτέρα στο Bloomberg πως «γινόμαστε φτωχότεροι επειδή δεν έχουμε ανάπτυξη. Μένουμε πίσω». Τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας δείχνουν πως η Γερμανία δεν παραδίδεται εύκολα, αλλά οι δηλώσεις αξιωματούχων, όπως του Λίντνερ, αναδεικνύουν πως ακόμα και εντός της χώρας υπάρχει πλέον σοβαρή ανησυχία για σοβαρό στραβοπάτημα της οικονομίας. Και η Ελλάδα, αν και η οικονομία μας βρίσκεται σε άλλο μήκος κύματος, δεν θέλει στραβοπατήματα!

Η TotalEnergies δεν παίζει (πολύ) Ελλάδα

Θα έχετε διαβάσει τις τελευταίες ημέρες ρεπορτάζ και σχόλια για πιθανή αποχώρηση της TotalEnergies από την ελληνική αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μετά την έξοδο από τις κοινοπραξίες που είχαν αναλάβει την έρευνα και εκμετάλευσης τυχόν κοιτασμάτων νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Οι Γάλλοι είχαν φύγει από τις κοινοπραξίες για τα κοιτάσματα και το ποσοστό τους μοιράστηκαν οι ExxonMobil και Helleniq Petroleum. Χθες που ήταν η ημέρα παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2023 το μεγάλο αφεντικό της TotalEnergies, ο διευθύνων σύμβουλος Patrick Pouyanné είπε πως γενικά αναζητούνται εταίροι για διάφορα περιουσιακά στοιχεία στις ΑΠΕ. Ειδικά για την Ελλάδα είπε πως ο όμιλος κληρονόμησε τις μονάδες ΑΠΕ (γύρω στα 400 MW σε λειτουργία) μέσα από την εξαγορά της ERED. Και υπενθύμισε πως κατά καιρούς έχουν δώσει σε συνεταίρους ποσοστό σε διάφορα χαρτοφυλάκια με στόχο να αντλήσουν κεφάλαια για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων. Με άλλα λόγια, μάλλον μεταβιβάζουν ένα ποσοστό ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στο οποίο θα είναι μέσα και η Ελλάδα. «Το κάνουμε συχνά» είπε το παλαίμαχο στέλεχος του γαλλικού κολοσσού που ρωτήθηκε αν θα βγει στη σύνταξη αλλά υπενθύμισε πως πρόσφατα ανανεώθηκε η θητεία του για άλλα τρία χρόνια.

Η «παγκόσμια πρώτη» στην 115 Πτέρυγα Μάχης

Συνεχίζει να παρουσιάζει νέες πράσινες λύσεις ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως δείχνει η χθεσινή παρουσίαση του συστήματος που ανέπτυξε σε συνεργασία με την EasyPower, για το Σείριο (ΣΕΑ Μαλακάσας). Στο Σείριο λειτουργεί ο πρώτος ηλιακός υβριδικός σταθμός ταχυφόρτισης σε ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, με απευθείας σύνδεση των ταχυφορτιστών στο συνεχές ρεύμα που παράγεται από τα ηλιακά πάνελ, και θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες ιόντων λιθίου υψηλής τάσης.

Την ίδια πράσινη λύση για τις μεταφορές έκανε δωρεά στην εθνική άμυνα της χώρας μας η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθιστώντας την 115 Πτέρυγα Μάχης την πρώτη παγκοσμίως πράσινη αεροπορική εγκατάσταση που διαθέτει αυτόν τον υψηλό βαθμό καθαρής ενέργειας και αυτονομίας. Η μετατροπή της κρίσιμης για την εθνική αεράμυνα 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα σε «πράσινη» εγκατάσταση, δηλαδή σε εγκατάσταση σχεδόν Μηδενικού Αποτυπώματος Άνθρακα (near Zero Carbon Emissions Airport) με παράλληλη κάλυψη του συνόλου των αναγκών σε ηλεκτρισμό κατά 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Net Zero Energy Airport), επιτεύχθηκε αξιοποιώντας ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και συνδέοντάς το με ένα μεγάλο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές ιόντων λιθίου.

Το «έξυπνο» σύστημα διαχείρισης

Για να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη διαχείριση της παραγόμενης και καταλισκόμενης ενέργειας, αναπτύχθηκε και ένα «έξυπνο» σύστημα διαχείρισης και ελέγχου ενέργειας (Energy Management System). Συνεπώς αν για παράδειγμα η μονάδα απαιτεί πρόσθετη ενέργεια, βασίζεται σε αυτή που έχει ήδη αποθηκεύσει, χωρίς να προκαλεί ξαφνική κλιμάκωση στο κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Αντίστοιχα, ακόμα και αν το δίκτυο ηλεκτρισμού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας (black-out) και υπάρχει συνεχής νέφωση – άρα τα φωτοβολταϊκά έχουν περιορισμένη παραγωγή – η μονάδα λειτουργεί μέχρι και για 48 ώρες καλύπτοντας τα κρίσιμα φορτία της, βασιζόμενη μόνο στην αποθηκευμένη ενέργεια που διαθέτει.

Προς επίρρωση της διεθνούς αναγνώρισης της καινοτόμου αυτής προσέγγισης, διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το European Defense Agency, στην Κρήτη, ειδικό workshop με θέμα την απανθρακοποίηση των αμυντικών εγκαταστάσεων με κεντρικό case study την 115 Πτέρυγα Μάχης και σχετική επίσκεψη στις αναβαθμισμένες πλέον εγκαταστάσεις με επίδειξη των δυνατοτήτων τους.

Η Hilton και ο Δουζόγλου

Πολύ προσεκτικά ήταν προχθές τα στελέχη της Hilton όταν ρωτήθηκαν για την τύχη της συμφωνίας με τον εκ Βενεζουέλας ομογενή Θ. Δουζόγλου για αναβάθμιση δύο ξενοδοχείων (πρώην Πεντελικόν και Μιστράλ) ώστε να ενταχθούν στη διεθνή αλυσίδα. Είμαστε βέβαιοι πως είχαν ακούσει πως ο ευσυγκίνητος κ. Δουζόγλου είναι επιρρεπής στα εξώδικα αν πεις ή γράψεις κάτι που θα τον στενοχωρήσει. Και με δεδομένο πως οι επενδύσεις δεν προχωράνε και τόσο γρήγορα, έχει πολύ χρόνο για εξώδικα!