Ο Φινλανδός Τόμας Σαρανχέιμο εξελέγη νέος πρόεδρος του Euro Working Group (EWG) στην θέση του Ολλανδού Χανς Βίλμπριφ, ο οποίος είχε υποβάλει την παραίτησή του, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter.

«Πληροφορήθηκα την απόφαση των μελών του EWG να εκλέξουν τον Τόμας Σαρανχέιμο ως νέο πρόεδρό τους. Το ερχόμενο Eurogroup στις 17 Φεβρουαρίου θα αποφασίσει για τον επίσημο διορισμό. Η ταχεία λήψη αποφάσεων θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε την απαιτητική ατζέντα μας για την ενίσχυση του ευρώ», έγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup.

