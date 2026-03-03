Άλμα 20% στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου μετά την επίθεση σε εγκαταστάσεις LNG στο Κατάρ

Κατά 20% αυξήθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με το χρονικό διάστημα για το οποίο θα διακοπούν οι εξαγωγές από το μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής LNG στον κόσμο στο Κατάρ και τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ειδικότερα, οι τιμές του φυσικού αερίου και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς σημείωσαν άνοδο για δεύτερη ημέρα, καθώς οι χώρες της Ασίας αγωνίζονται να εξασφαλίσουν εναλλακτικές λύσεις μετά το κλείσιμο των εγκαταστάσεων της QatarEnergy στο Κατάρ, όταν έγιναν στόχος ιρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αρκετοί αγοραστές ζητούν οι αποστολές LNG να παραδοθούν νωρίς για να προσπαθήσουν να καλύψουν τη ζήτηση τώρα, ελπίζοντας ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί σύντομα. Το μεγαλύτερο ερώτημα για την αγορά είναι πόσο θα διαρκέσουν οι μάχες. Οι ΗΠΑ έστειλαν αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τη διάρκεια του πολέμου, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υπόσχεται να κάνει «ό,τι χρειαστεί», σύμφωνα με το Bloomberg.

Η τιμή έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 60% από το κλείσιμο της Παρασκευής, με αστάθεια που δεν έχει παρατηρηθεί από την ενεργειακή κρίση του 2022. Η Ευρώπη εισέρχεται στο τελευταίο μέρος του χειμώνα με τις τεράστιες δεξαμενές φυσικού αερίου της να έχουν εξαντληθεί, εντείνοντας ενδεχομένως τον ανταγωνισμό για τις παγκόσμιες ροές κατά την επερχόμενη περίοδο αποθήκευσης. Οι traders αμφισβητούν επίσης τη σοβαρότητα των επιθέσεων στις εγκαταστάσεις του Κατάρ, οι οποίες αποτελούν μια από τις σημαντικότερες απρογραμμάτιστες διακοπές ρεύματος που έχουν σημειωθεί ποτέ στον κλάδο.

Η εγκατάσταση του Κατάρ αντιπροσωπεύει περίπου το 1/5 της παγκόσμιας προσφοράς. Ακόμη και πριν από τη διακοπή, ο διευρυνόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή είχε ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ, την οδό μέσω της οποίας το Κατάρ πρέπει να μεταφέρει το φυσικό αέριο του, από το Σαββατοκύριακο.

Η κατάσταση απειλεί τη δημιουργία αποθεμάτων στην Ευρώπη, καθώς ο πιθανός ανταγωνισμός με άλλες περιοχές για φορτία LNG διευρύνει τα spreads τιμών. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη το καλοκαίρι μετατράπηκε σε μεγάλο premium σε σχέση με τα συμβόλαια για τον επόμενο χειμώνα, καθιστώντας ασύμφορη την αποθήκευση του καυσίμου για τους εμπόρους.

«Αναμένουμε σημαντική αστάθεια τιμών τις επόμενες ημέρες, καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά αξιολογούν τον αντίκτυπο της απώλειας παραγωγής στα δικά τους χαρτοφυλάκια εφοδιασμού», δήλωσε ο Ross Wyeno, αναπληρωτής διευθυντής, επικεφαλής της βραχυπρόθεσμης ανάλυσης LNG στην S&P Global Energy. «Οι αγοραστές που θα είναι πιο επιθετικοί στις βραχυπρόθεσμες αγορές spot πιθανότατα θα βρίσκονται στις αγορές Ασίας – Ειρηνικού».

Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων έχει ήδη αρχίσει να εξελίσσεται, με την Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα να είναι μεταξύ των χωρών που αναζητούν άλλες πηγές, με την ζωτικής σημασίας πρώτη ύλη ηλεκτρικής ενέργειας, το φυσικό αέριο, να βρίσκεται σε κίνδυνο. Ταυτόχρονα, οι Κινέζοι αγοραστές φυσικού αερίου δήλωσαν ότι η χώρα πιέζει την Τεχεράνη να κρατήσει ανοιχτό το Ορμούζ.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs αύξησαν την πρόβλεψή τους για τις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη για τον Απρίλιο του 2026 στα 55 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 36 ευρώ. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του LNG του Κατάρ πηγαίνει στην Ασία, οι αναλυτές, συμπεριλαμβανομένης της Samantha Dart, αναμένουν ότι οι τιμές spot στην Ασία θα αυξηθούν σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τιμές.

Οι ανησυχίες για διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα εκδηλώνονται επίσης στον χώρο των δικαιωμάτων προαίρεσης. Η σιωπηρή μεταβλητότητα στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς της Ευρώπης – ένα μέτρο του κόστους των υποκείμενων συμβολαίων παραγώγων – έχει εκτοξευθεί στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2023, σηματοδοτώντας ένα ανοδικό κλίμα που κυριαρχεί στην αγορά.

«Η ασφάλεια του εφοδιασμού θα μπορούσε να αποτελέσει ξανά ζήτημα για την Ευρώπη», δήλωσε ο Χάιμπερτ Βιγκεβένο, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου MET με έδρα την Ελβετία.

Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (front-month), το σημείο αναφοράς φυσικού αερίου της Ευρώπης, αυξήθηκαν κατά 23,04% στα 54,76 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις 8:25 π.μ. στο Άμστερνταμ.