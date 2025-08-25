Αναδρομική ισχύ από την 1η Αυγούστου για τους αμερικανικούς δασμούς 15% ζητά η Κομισιόν – Σε μείωση τους ελπίζουν οι Ευρωπαίοι βιομήχανοι

Για βελτίωση του «μίγματος» της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ – ΕΕ πιέζουν οι Ευρωπαίοι βιομήχανοι πριν καν στεγνώσει το μελάνι της υφιστάμενης.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 ανακοινώθηκε το τελικό κείμενο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ – ΕΕ για τους μεταξύ τους δασμούς.

Αν και οι Ευρωπαίοι βιομήχανοι χαιρέτησαν σε γενικές γραμμές τη συμφωνία στο σκέλος των δασμών (μιας και το 15% είναι χαμηλότερο από το επαπειλούμενο 30% ή ακόμα και 50% ενώ επιτέλους έμπαινε φρένο στην αβεβαιότητα που δημιούργησε ο Τραμπ), δεν σημαίνει πως δεν κάθονται σε «αναμμένα κάρβουνα».

Για αυτό η ΕΕ ζητά αναδρομική ισχύ για το συντελεστή 15% από την 1η Αυγούστου, ενώ οι Γερμανοί βιομήχανοι ζητούν μείωση τους κάτω από το 15%.

Η κρίσιμη 27η Αυγούστου 2025

Την ερχόμενη Τετάρτη 27 Αυγούστου σκοπεύει η Κομισιόν να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση για τη μείωση των δασμών της ΕΕ στα βιομηχανικά προϊόντα από τις ΗΠΑ στο μηδέν.

Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να αναγκάσει τις ΗΠΑ να μειώσουν τους δασμούς τους στα αυτοκίνητα από το τρέχον 27,5% στο 15% με αναδρομική ισχύ από την 1η Αυγούστου 2025 , σύμφωνα με πληροφορίες της Handelsblatt.

Ο Bernd Lange (Μπερντ Λάγκε), πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου της ΕΕ, επιβεβαίωσε ότι η Koμισιόν σκοπεύει να υποβάλει την Τετάρτη δύο νομοθετικές προτάσεις, μεταξύ των οποίων μία «για τη μείωση των δασμών επί των βιομηχανικών προϊόντων από τις ΗΠΑ στο μηδέν» – σύμφωνα με τον Lange, οι δασμοί της ΕΕ επί των αυτοκινήτων από τις ΗΠΑ θα μειωθούν επίσης στο μηδέν.

Στην πραγματικότητα, οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν ήδη μειώσει τους δασμούς τους για τα αυτοκίνητα με την έναρξη ισχύος του ενιαίου δασμού 15% για τα προϊόντα της ΕΕ την 1η Αυγούστου 2025– όπως είχαν συμφωνήσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωκοινοβουλίου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (CDU) κατά τη συνάντησή τους στη Σκωτία στα τέλη Ιουλίου. Ωστόσο, λίγο αργότερα ο Τραμπ αθέτησε τη συμφωνία και έθεσε νέες απαιτήσεις στην ΕΕ.

Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί διαπραγματευτές συμφώνησαν σε νέες διαπραγματεύσεις ότι η ΕΕ θα μειώσει μονομερώς τους δασμούς της στη βιομηχανία στο μηδέν, ώστε οι ΗΠΑ να μειώσουν τελικά τους δασμούς τους στα αυτοκίνητα.

Κατά τη συνάντησή της με τον Τραμπ, η φον ντερ Λάιεν είχε υποσχεθεί μείωση των δασμών της ΕΕ, ιδίως για τα αυτοκίνητα και τα βιομηχανικά προϊόντα. Ωστόσο, η ΕΕ ήθελε να προσφέρει αυτή τη μείωση μόνο ως μέρος μιας ευρύτερης μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας, για την οποία και οι ΗΠΑ θα έπρεπε να μειώσουν τους δασμούς για άλλα προϊόντα της ΕΕ – ιδίως για τα οινοπνευματώδη ποτά, τον χάλυβα και το αλουμίνιο και το μερίδιό τους στα τελικά προϊόντα, για τα οποία εξακολουθεί να ισχύει δασμός 50% από τις ΗΠΑ.

Κριτική από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατά την παρουσίαση της συμφωνίας, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ είχαν υποσχεθεί στην ΕΕ «άμεση δασμολογική ελάφρυνση» για τα αυτοκίνητα από την 1η Αυγούστου, αλλά ότι η ΕΕ δεν θα έπρεπε να μειώσει τους δασμούς της προς το παρόν. «Για να το θέσω πιο σαφώς: λαμβάνουμε άμεση δασμολογική ελάφρυνση, αλλά δεν μειώνουμε ακόμη τους δασμούς μας». Αυτό θα συμβεί μόνο στο πλαίσιο μιας πιο ολοκληρωμένης και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας που πρέπει ακόμη να διαπραγματευτεί. Τώρα, η ΕΕ πρέπει να καταργήσει τους δασμούς της αμέσως και χωρίς πρόσθετη ανταπόδοση.

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνουν τη μείωση των δασμών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, κ. Lange, δήλωσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει πολύ προσεκτικά την πρόταση και δεν θα την επεξεργαστεί με διαδικασία επείγουσας ανάγκης.

Ο Lange επέκρινε κυρίως το γεγονός ότι, παρά τη συμφωνία για τους δασμούς με την ΕΕ, οι ΗΠΑ αποφάσισαν στα μέσα Αυγούστου να επεκτείνουν τους δασμούς τους για τον χάλυβα και το αλουμίνιο σε περισσότερα από 400 προϊόντα που κατασκευάζονται από αυτά τα υλικά.

Ακόμη και με τη λεγόμενη συμφωνία, δεν υπάρχει αξιοπιστία για την ΕΕ, σύμφωνα με τον Lange. «Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να παίζουν με τις δυνατότητες να μας επιβαρύνουν περαιτέρω».

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν πρόσθετους δασμούς για βιομηχανικά προϊόντα

Με την απόφαση των ΗΠΑ της 15ης Αυγούστου, ο δασμολογικός συντελεστής για τα βιομηχανικά προϊόντα στις ΗΠΑ αυξάνεται δραματικά. Αυτό γίνεται σαφές με το παράδειγμα των μοτοσικλετών της ΕΕ:

Μέχρι τον Απρίλιο, οι μοτοσικλέτες στις ΗΠΑ υπόκειντο σε δασμολογικό συντελεστή 2,5%.

Από την 1η Αυγούστου, οι μοτοσικλέτες της ΕΕ υπόκεινται σε βασικό δασμολογικό συντελεστή 15%.

Από τις 15 Αυγούστου, οι ΗΠΑ επιβάλλουν επιπλέον 50% επί του περιεχομένου χάλυβα και αλουμινίου, συνολικά περίπου 30%.

«Στο μέλλον, οι μοτοσικλέτες από την ΕΕ θα υπόκεινται σε δασμούς 30% στις ΗΠΑ. Οι μοτοσικλέτες από τις ΗΠΑ υπόκεινται σε δασμούς 0% στην ΕΕ», δήλωσε ο Lange. «Είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό ότι πρέπει να παρέχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ, ενώ οι ΗΠΑ αυξάνουν τους δασμούς τους ακριβώς για αυτά τα προϊόντα».

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζουν για περαιτέρω μειώσεις των δασμών των ΗΠΑ

Για τους Γερμανούς κατασκευαστές αυτοκινήτων BMW, Mercedes και Volkswagen, η ρύθμιση θα έφερνε τουλάχιστον σαφήνεια μετά από εβδομάδες αβεβαιότητας. Ωστόσο, οι όροι αποτελούν σημαντική επιδείνωση σε σχέση με τους κανόνες που ίσχυαν για δεκαετίες. Μέχρι τον Απρίλιο, οι ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων έπρεπε να πληρώνουν μόνο 2,5% δασμούς για τις εισαγωγές στις ΗΠΑ. Αντίθετα, για τις εισαγωγές αμερικανικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη επιβαλλόταν δασμός 10%.

Η Hildegard Müller, πρόεδρος της Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), έδειξε ανακούφιση μετά τις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ των ηγετών της ΕΕ και των ΗΠΑ, αλλά είπε επίσης: «Μακροπρόθεσμα, ο στόχος πρέπει να είναι η επιστροφή σε χαμηλότερο δασμολογικό συντελεστή».

Η Volkswagen, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, χαιρέτισε επίσης την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυβέρνησης των ΗΠΑ την Πέμπτη. «Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη δεσμευτικότητας και, ως εκ τούτου, ασφάλειας στον προγραμματισμό όσον αφορά σημαντικούς παράγοντες σχετικά με τις εισαγωγές οχημάτων του ομίλου στις ΗΠΑ».

Προκειμένου να εξασφαλιστούν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου οι προτεινόμενοι δασμοί ύψους 15% για τις εισαγωγές αυτοκινήτων από την ΕΕ στις ΗΠΑ, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα τις απαραίτητες νομοθετικές διαδικασίες, προκειμένου να αποφευχθούν υψηλότερες επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις». Αυτό ακριβώς φαίνεται να έχει συμβεί τώρα.

«Υπάρχει πλέον η ελπίδα ότι θα είναι δυνατό να επιτευχθούν αναδρομικά οι χαμηλότεροι δασμοί του 15%», δήλωσε εκπρόσωπος της βιομηχανίας στην εφημερίδα Handelsblatt. Ωστόσο, στην πολιτική αξιολόγηση, ο Τραμπ επικράτησε. «Η ΕΕ θα μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς της, που είναι ακριβώς αυτό που ήθελαν να επιτύχουν οι ΗΠΑ».

Τη Δευτέρα, οι επικεφαλής των 27 επιτρόπων της ΕΕ θα συναντηθούν στη Βρυξέλλες, ενώ την Τετάρτη η πρόεδρος της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, θα συναντηθεί με τους 26 επιτρόπους της ΕΕ. Εκεί αναμένεται ότι η ομάδα θα εγκρίνει μια πρόταση για αντίστοιχο κανονισμό, ο οποίος αναμένεται να μειώσει τους δασμούς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία στην Ευρώπη.

Ωστόσο, Αι αμερικανικοί δασμοί αναμένεται να μειωθούν ήδη από την Τετάρτη – αναδρομικά για ολόκληρο τον Αύγουστο, όπως ελπίζεται.