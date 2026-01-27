Ανάρτηση Modi (και στα Ελληνικά): Η συμφωνία ΕΕ – Ινδίας θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους λαούς μας

Με ενθουσιώδη δήλωση στα social media o Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι τόνισε ότι η μεγάλη εμπορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που επισημοποίησαν σήμερα (27.1.2026) η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα δημιουργήσει «πολυάριθμες ευκαιρίες».

Συγκεκριμένα, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι, σε ανάρτησή του στα social media, τόνισε ότι η εμπορική συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία.

Η σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών Ινδίας-ΕΕ σήμερα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις μας. Ευχαριστώ όλους τους ηγέτες της Ευρώπης όλα αυτά τα χρόνια για το εποικοδομητικό τους πνεύμα και τη δέσμευσή τους στην επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτή η συμφωνία θα… — Narendra Modi (@narendramodi) January 27, 2026

Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους τους ηγέτες της ΕΕ για τη δέσμευσή τους για την επίτευξη αυτόυ του στόχου.

Τέλος, συμπλήρωσε ότι: «Αυτή η συμφωνία θα εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους λαούς μας και θα ενισχύσει την εταιρική σχέση Ινδίας – Ευρώπης για ένα ευημερές μέλλον».

Σημειώνεται ότι η ανάρτηση του Ινδού πρωθυπουργού έγινε σε 24 γλώσσες για να απευθυνθεί σε όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.