Απροσδόκητη πτώση για τις γερμανικές εξαγωγές

Απροσδόκητη πτώση σημείωσαν οι εξαγωγές της Γερμανίας τον Ιούλιο του 2025 λόγω της συρρίκνωσης της ζήτησης από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα (8.9.2025) η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, οι εξαγωγές της Γερμανίας μειώθηκαν κατά 0,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τα 130,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters είχαν προβλέψει μια μικρή αύξηση 0,1%. Τον Ιούνιο, η αύξηση είχε φτάσει το 1,1%.

Οι περισσότερες εξαγωγές τον Ιούλιο κατευθύνθηκαν και πάλι προς τις ΗΠΑ. Ωστόσο, προς εκεί πωλήθηκαν γερμανικά προϊόντα αξίας μόλις 11,1 δισ. ευρώ, δηλαδή 7,9% λιγότερα από τον προηγούμενο μήνα. «Αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία μείωση και η χαμηλότερη τιμή από τον Δεκέμβριο του 2021», εξήγησαν οι στατιστικολόγοι.

Λόγω των υψηλότερων δασμών, πολλές εξαγωγές έχουν προωθηθεί, και τώρα αυτή η ζήτηση λείπει. Από τον Αύγουστο, οι περισσότεροι εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ υπόκεινται σε δασμούς 15%. Αυτό καθιστά τα γερμανικά προϊόντα πιο ακριβά στην μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οι γερμανικές συναλλαγές με την Κίνα επίσης συρρικνώθηκαν στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου. Οι εξαγωγές προς τη Λαϊκή Δημοκρατία μειώθηκαν κατά 7,3% σε 6,4 δισ. ευρώ. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία μετά τις ΗΠΑ παράγει πλέον πολλά προϊόντα η ίδια και αποτελεί έτσι όλο και μεγαλύτερο ανταγωνιστή για τη Γερμανία, για παράδειγμα στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αντίθετα, οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 2,5% σε 74,8 δισ. ευρώ.

Οι γερμανικές εισαγωγές μειώθηκαν τον Ιούλιο, αν και μόνο κατά 0,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στα 115,4 δισ. ευρώ. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει μάλιστα μείωση κατά 1%. Η αύξηση των εισαγωγών μπορεί να αποτελεί ένδειξη για αύξηση της εγχώριας ζήτησης.

Οι πιθανότητες για ανάκαμψη των εξαγωγών δεν είναι ιδιαίτερα καλές αυτή τη στιγμή: τον Ιούλιο, η βιομηχανία έλαβε 3,1% λιγότερες παραγγελίες από το εξωτερικό. Επιπλέον, οι γερμανοί εξαγωγείς δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τη συμφωνία δασμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.