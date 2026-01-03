Αργεντινή: Παρεμβάσεις στην αγορά δολαρίων για περιορισμό πτώσης του πέσο

Δολάρια πωλήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών της Αργεντινής την Παρασκευή (2.1.2026), σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η πτώση του πέσο την πρώτη ημέρα εφαρμογής των νέων κανόνων που επιτρέπουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, ενώ και η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής αρνήθηκε να τοποθετηθεί. Το πέσο υποχώρησε κατά 1,4%, φτάνοντας τα 1.475 ανά δολάριο την Παρασκευή, πρώτη ημέρα συναλλαγών του έτους και παράλληλα την έναρξη του νέου καθεστώτος ζώνης συναλλαγών συναλλάγματος στη χώρα, σύμφωνα με το Bloomberg .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι traders εκτίμησαν ότι οι πωλήσεις ανήλθαν μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων δολαρίων, ζητώντας να παραμείνουν ανώνυμοι λόγω εμπιστευτικότητας.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο, τα περιθώρια συναλλαγών του πέσο θα αυξηθούν με τον ίδιο ρυθμό όπως ο μηνιαίος πληθωρισμός αντί να περιορίζονται στο 1% ανά μήνα.

Η Αργεντινή απέχει μόλις λίγες μέρες από την υποχρέωση να πραγματοποιήσει την πληρωμή στις 9 Ιανουαρίου για τα ομόλογα σε δολάρια. Οι επενδυτές είναι βέβαιοι ότι το νοτιοαμερικανικό έθνος θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του -οι οποίες περιλαμβάνουν το κεφάλαιο και τους τόκους- με τα ανεξόφλητα ομόλογα που λήγουν μεταξύ 2030 και 2038 να διαπραγματεύονται πάνω από 75 σεντς ανά δολάριο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.