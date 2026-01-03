Διεθνή

Αργεντινή: Παρεμβάσεις στην αγορά δολαρίων για περιορισμό πτώσης του πέσο

Οι traders εκτίμησαν ότι οι πωλήσεις ανήλθαν μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων δολαρίων, ζητώντας να παραμείνουν ανώνυμοι λόγω εμπιστευτικότητας
The Flag of Argentina
iStock

Δολάρια πωλήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών της Αργεντινής την Παρασκευή (2.1.2026), σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η πτώση του πέσο την πρώτη ημέρα εφαρμογής των νέων κανόνων που επιτρέπουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, ενώ και η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής αρνήθηκε να τοποθετηθεί. Το πέσο υποχώρησε κατά 1,4%, φτάνοντας τα 1.475 ανά δολάριο την Παρασκευή, πρώτη ημέρα συναλλαγών του έτους και παράλληλα την έναρξη του νέου καθεστώτος ζώνης συναλλαγών συναλλάγματος στη χώρα, σύμφωνα με το Bloomberg .

Οι traders εκτίμησαν ότι οι πωλήσεις ανήλθαν μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων δολαρίων, ζητώντας να παραμείνουν ανώνυμοι λόγω εμπιστευτικότητας.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο, τα περιθώρια συναλλαγών του πέσο θα αυξηθούν με τον ίδιο ρυθμό όπως ο μηνιαίος πληθωρισμός αντί να περιορίζονται στο 1% ανά μήνα.

Η Αργεντινή απέχει μόλις λίγες μέρες από την υποχρέωση να πραγματοποιήσει την πληρωμή στις 9 Ιανουαρίου για τα ομόλογα σε δολάρια. Οι επενδυτές είναι βέβαιοι ότι το νοτιοαμερικανικό έθνος θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του -οι οποίες περιλαμβάνουν το κεφάλαιο και τους τόκους- με τα ανεξόφλητα ομόλογα που λήγουν μεταξύ 2030 και 2038 να διαπραγματεύονται πάνω από 75 σεντς ανά δολάριο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
143
87
67
63
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Μερτς: Η καθυστέρηση στις μεταρρυθμίσεις κοστίζει σε κάθε Γερμανό – «Καμπανάκι» για μεγάλες αλλαγές το 2026
Στο κείμενο της πρωτοχρονιάτικης ομιλίας του, που δημοσίευσε η Handelsblatt, ο καγκελάριος Μερτς προειδοποιεί ότι οι καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις απειλούν την ανάπτυξη, τις συντάξεις και την υγεία
Ο Φρίντριχ Μερτς
Newsit logo
Newsit logo