Bloomberg: Γιατί το πετρελαϊκό σχέδιο Τραμπ στη Βενεζουέλα τρομάζει τις αγορές

Παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι το άνοιγμα της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλα θα μπορούσε να προσελκύσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων από αμερικανικές εταιρείες, ανάλυση του Bloomberg προειδοποιεί ότι το επενδυτικό στοίχημα συνοδεύεται από υψηλό ρίσκο, καθώς το κόστος ανασυγκρότησης είναι μεγάλο και οι συνθήκες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου παραμένουν αβέβαιες.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο Τραμπ προβλέπει τη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών στην ανοικοδόμηση μιας πετρελαϊκής υποδομής που έχει καταρρεύσει μετά από χρόνια υποεπενδύσεων, διαφθοράς και κακοδιαχείρισης επί των κυβερνήσεων του Νικολάς Μαδούρο και του προκατόχου του Ούγκο Τσάβες. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Βενεζουέλα θα μπορούσε να διαθέσει έως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, αξίας περίπου 3 δισ. δολαρίων σε τρέχουσες τιμές – μέγεθος που θεωρείται περιορισμένο σε σχέση με τις κεφαλαιακές ανάγκες δισεκατομμυρίων που απαιτεί η πλήρης επανεκκίνηση του κλάδου.

Στο επίκεντρο η Chevron – Επιφυλακτικότητα από την αγορά

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Chevron είναι σήμερα ο μοναδικός μεγάλος αμερικανικός παραγωγός που εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα, γεγονός που της δίνει προβάδισμα σε περίπτωση επανεκκίνησης της παραγωγής. Εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αυξήσει τις ετήσιες ταμειακές της ροές έως και 700 εκατ. δολάρια, εφόσον η παραγωγή επιστρέψει σε παλαιότερα επίπεδα.

Ωστόσο, το επενδυτικό κλίμα παραμένει επιφυλακτικό. Η Exxon Mobil και η ConocoPhillips, που είχαν αποχωρήσει από τη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μετά από κρατικοποιήσεις, χαρακτηρίζουν τη Βενεζουέλα «μη επενδυτική», ενώ το κόστος πλήρους αποκατάστασης του κλάδου εκτιμάται έως και 100 δισ. δολάρια την επόμενη δεκαετία.

Υπερπροσφορά πετρελαίου και αβέβαιο timing

Το Bloomberg επισημαίνει ότι το άνοιγμα της Βενεζουέλας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αγορά πετρελαίου εμφανίζει υπερπροσφορά, με τις τιμές να κινούνται κοντά στα 60 δολάρια το βαρέλι. Αυτό περιορίζει την όρεξη για νέες, υψηλού κόστους επενδύσεις, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου τα κεφάλαια κατευθύνονται σε άλλους τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, οι αναλυτές τονίζουν ότι οποιαδήποτε ουσιαστική αύξηση της παραγωγής θα απαιτήσει χρόνο που πιθανότατα θα ξεπεράσει τη θητεία Τραμπ, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τη διατήρηση της πολιτικής βούλησης τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Βενεζουέλα.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η προοπτική μιας πετρελαϊκής «αναγέννησης» της Βενεζουέλας μπορεί να μοιάζει ελκυστική σε επίπεδο τίτλων, όμως για τους επενδυτές παραμένει ένα στοίχημα υψηλού ρίσκου, με αβέβαιο χρονοδιάγραμμα και σημαντικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.