Bundesbank: Με ζημία έκλεισε και ο ισολογισμός του 2025, στα 8,6 δισ. ευρώ το έλλειμμα

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Γερμανίας (Bundesbank) κατέγραψε ζημία και στον ισολογισμό του 2025 – για 6h συνεχή χρονιά – μειώνοντας ωστόσο ταυτόχρονα το έλλειμμά της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Bundesbank, το 2025 ο ισολογισμός της παρουσιάζει έλλειμμα ύψους 8,6 δισ. ευρώ, κατά συνέπεια ούτε φέτος θα μεταφερθούν πόροι στην κεντρική κυβέρνηση και στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Ενώ η ζημία είναι σημαντικά μικρότερη από ό,τι κατά το 2024, όταν καταγράφηκε έλλειμμα – ρεκόρ άνω των 19 δισ. ευρώ, το συνολικό έλλειμμα συνεχίζει να αυξάνεται, φθάνοντας τα 27,8 δισεκατομμύρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος της Bundesbank Ιωακίμ Νάγκελ εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός σχετικά με τις προοπτικές της τράπεζας. «Ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε οικονομικά βάρη, αυτά μειώνονται. Ακόμα και με έλλειμμα ισολογισμού, η κεντρική τράπεζα μπορεί να εκπληρώσει πλήρως τα καθήκοντά της», διαβεβαίωσε.

Τα ελλείμματα είναι συνέπεια της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Από το καλοκαίρι του 2022, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε σημαντικά τα βασικά επιτόκια για την καταπολέμηση του υψηλού πληθωρισμού και έκτοτε, οι κεντρικές τράπεζες αναγκάστηκαν να πληρώνουν υψηλότερα επιτόκια στις εμπορικές τράπεζες.

Ταυτόχρονα, πολλά ομόλογα που αγοράστηκαν σε περιόδους χαμηλών επιτοκίων αποφέρουν μόνο πενιχρές αποδόσεις, με αποτέλεσμα οι δαπάνες να υπερβαίνουν τα έσοδα, εξηγεί η τράπεζα.

Μέχρι πρότινος, το ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών μπορούσε να αναμένει επιπλέον πόρους από τα κέρδη της Bundesbank. Το 2019, για τελευταία φορά, εισέρρευσαν στο δημόσιο ταμείο 5,85 δισ. ευρώ από την κεντρική τράπεζα.