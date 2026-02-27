ΔΝΤ: Πρόγραμμα στήριξης της Ουκρανίας με χορήγηση δανείου 8,1 δισ. δολαρίων

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι πλέον τίθεται σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα στήριξης της Ουκρανίας, το οποίο προβλέπει τη χορήγηση δανείου συνολικά 8,1 δισ. δολαρίων, για να σταθεροποιηθεί η οικονομία της εμπόλεμης χώρας.

Ο διεθνής χρηματοπιστωτικός θεσμός της Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει στα τέλη Νοεμβρίου ότι κλείστηκε συμφωνία με την ουκρανική κυβέρνηση για την χορήγηση δανείου, που όμως απέμενε να εγκριθεί τυπικά από το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπει την «άμεση εκταμίευση» ποσού 1,5 δισ. δολαρίων, διευκρίνισε το ΔΝΤ στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.