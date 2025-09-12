Διεθνή

ΕΕ-Ινδία σε «εντατικές» συνομιλίες για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας

Η Ινδία και η ΕΕ συνεργάζονται με ειλικρίνεια και δέσμευση για την οριστικοποίηση μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου της Ινδίας Πιγιούς Γκόγιαλ
Τις προσπάθειές τους, για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, μεγιστοποιούν η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η Ινδία, δήλωσε κορυφαίος υπουργός στο υπουργικό συμβούλιο του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, καθώς το έθνος της Νότιας Ασίας προσπαθεί να διευρύνει τις εμπορικές του σχέσεις πέρα ​​από τις ΗΠΑ, μετά τις επιπτώσεις δασμών που υπέστη.

«Η Ινδία και η ΕΕ συνεργάζονται με ειλικρίνεια και δέσμευση για την οριστικοποίηση μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου Πιγιούς Γκόγιαλ σε εκδήλωση για τον κλάδο στο Νέο Δελχί την Παρασκευή (12.9.25), σύμφωνα με το Bloomberg. Η αναζήτηση μιας «τέλειας συμφωνίας» δεν θα πρέπει να σταθεί εμπόδιο στην οριστικοποίηση της εμπορικής συμφωνίας, είπε ο Πιγιούς Γκόγιαλ, αντανακλώντας τον επείγοντα χαρακτήρα της.

Η Ινδία αναζητά εναλλακτικούς προορισμούς για να μετριάσει τον αντίκτυπο των δασμών 50% που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις εξαγωγές αγαθών από τη χώρα της Νότιας Ασίας. Το Bloomberg Economics εκτιμά ότι εάν οι νέοι δασμοί παραμείνουν, θα μπορούσαν να μειώσουν τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κατά περίπου 52% και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας κατά σχεδόν 1% μεσοπρόθεσμα.

Οι διαπραγματεύσεις είναι «έντονες» και προχωρούν με «άνευ προηγουμένου δυναμική», καθώς και οι δύο πλευρές προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε στην ίδια εκδήλωση ο Επίτροπος Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς. Βρίσκεται στην Ινδία για τις εμπορικές συνομιλίες.

Οι δύο πλευρές καταρτίζουν «ένα οικονομικά ουσιαστικό, win-win πακέτο» για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους στην Ευρώπη και την Ινδία, είπε.

