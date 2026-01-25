ΕΕ και Ινδία στο κατώφλι ιστορικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών

Μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, που επισφραγίζει διαπραγματεύσεις σχεδόν δύο δεκαετιών, επιδιώκουν να ολοκληρώσουν η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), δύο οικονομικοί «γίγαντες», με την σημερινή (25.1.2026) άφιξη στην Ινδία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Πιο αναλυτικά, ο Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα είναι επίτιμοι προσκεκλημένοι στις αυριανές εκδηλώσεις για τη Γιορτή της Δημοκρατίας στο Νέο Δελχί, πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ – Ινδίας που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται η πολυαναμενόμενη συμφωνία, που έχει χαρακτηριστεί «η μητέρα όλων των συμφωνιών».

«Ο πρόεδρος Κόστα βρίσκεται στο Νέο Δελχί για τη 16η σύνοδο κορυφής ΕΕ – Ινδίας, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη», ανέφερε το Συμβούλιο της ΕΕ σε ανάρτησή του στα social media, προσθέτοντας ότι «η σύνοδος θα αποτελέσει ευκαιρία για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικούς τομείς».

Η Ινδία, η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, αναμένεται να αναδειχθεί φέτος στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, σύμφωνα με προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Η ΕΕ βλέπει σ’ αυτή μια σημαντική αγορά για το μέλλον, ενώ το Νέο Δελχί θεωρεί τις Βρυξέλλες σημαντική πηγή τεχνολογιών και επενδύσεων, τις οποίες έχει μεγάλη ανάγκη για να επιταχύνει τον εικσυγχρονισμό των υποδομών του και να δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης.

«Είμαστε στο κατώφλι μιας ιστορικής εμπορικής συμφωνίας», δήλωσε αυτή την εβδομάδα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Το διμερές εμπόριο αγαθών έφθασε το 2024 τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά σχεδόν 90% στο διάστημα της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ, με επιπλέον 60 δισεκατομμύρια ευρώ για τις υπηρεσίες.

Η επίτευξη της συμφωνίας αυτής αποτελεί σημαντική νίκη για την ΕΕ και την Ινδία, που αμφότερες επιδιώκουν να ανοίξουν νέες αγορές καθώς αντιμετωπίζουν τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς και τους κινεζικούς ελέγχους στις εξαγωγές.

«Η ΕΕ και η Ινδία πλησιάζουν η μία την άλλη σε μια στιγμή που η βασισμένη σε κανόνες διεθνής τάξη υφίσταται άνευ προηγουμένου πιέσεις εξαιτίας πολέμων, του εξαναγκασμού και του οικονομικού κατακερματισμού», δήλωσε την Τετάρτη η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Οι διαπραγματεύσεις ωστόσο συνεχίζονται ακόμα, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται σε μερικά δύσκολα σημεία, κυρίως τον αντίκτυπο του φόρου άνθρακα στα σύνορα της ΕΕ για τις εισαγωγές χάλυβα, καθώς και τις προδιαγραφέας ασφαλείας και ποιότητας στους τομείς του φαρμάκου και του αυτοκινήτου, σύμφωνα με πηγές στη διαπραγμάτευση.

Το Νέο Δελχί επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να μειώσει την εξάρτησή του από τη Ρωσία όσον αφορά τους σημαντικούς στρατιωτικούς εξοπλισμούς, διαφοροποιώντας τις εισαγωγές του και ενισχύοντας την εθνική βιομηχανική βάση του. Η Ευρώπη κάνει το ίδιο έναντι των ΗΠΑ.