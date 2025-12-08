Συμβαίνει τώρα:
Διεθνή

Εγγυήσεις από Τουρκία έλαβε ο Όρμπαν για τη ροή του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ουγγαρία

Η Ουγγαρία έχει προμηθευτεί φέτος 7,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω του αγωγού TurkStream
Αγωγοί φυσικού αερίου
REUTERS / Kacper Pempel

Τη ροή του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ουγγαρία, θα εγγυηθεί η Τουρκία, όπως δήλωσε σήμερα (8.12.2025) ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ότι συμφωνήθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη.

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ουγγαρίας από τη Ρωσία, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει προκαλέσει επικρίσεις στους κόλπους τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ. Το 2021 η Ουγγαρία υπέγραψε 15ετή συμφωνία με τη Ρωσία για την αγορά 4,5 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως και πέρυσι αύξησε τις προμήθειες από την Gazprom, εισάγοντας περίπου 7,5 δισ. κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού TurkStream.

«Σήμερα συμφώνησα με τον πρόεδρο (Ερντογάν) ότι εσείς, η Τουρκία, θα εγγυηθείτε τη διαδρομή ώστε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Ουγγαρία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Όρμπαν σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο M1.

Ο Όρμπαν δήλωσε επίσης πως η Ουγγαρία έχει προμηθευτεί φέτος 7,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω του αγωγού TurkStream.

Τον περασμένο μήνα οι ΗΠΑ εξαίρεσαν για ένα έτος την Ουγγαρία από τις κυρώσεις που αφορούν την απόκτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, μετά τη συνάντηση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ο Όρμπαν είχε ταξιδέψει στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως είχε γράψει τότε σε ανάρτησή του στο Facebook, στόχος της επίσκεψής του στη Μόσχα ήταν να διασφαλίσει πως «ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ουγγαρίας είναι εξασφαλισμένος για τον χειμώνα και το επόμενο έτος»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
93
87
86
70
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: «Πράσινο φως» στο πρόγραμμα ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
Το EDIP φιλοδοξεί να ενισχύσει την άμυνα της ΕΕ και να καλλιεργήσει μια λογική κοινής ευθύνης και συντονισμένης ευρωπαϊκής άμυνας, προωθώντας συνεργατικά έργα και κοινές γραμμές παραγωγής ανάμεσα στα κράτη - μέλη, με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από τρίτους προμηθευτές
REUTERS
Η Πολωνία εξετάζει την ανάπτυξη του LNG για να διαμορφώσει τις ροές φυσικού αερίου της Ευρώπης μετά τη Ρωσία
Η χώρα αξιοποιεί τη δυναμική που δημιούργησε μετά τη μείωση των παραδόσεων από την Gazprom PJSC το 2022, όταν η πρώιμη διαφοροποίηση της Πολωνίας την άφησε καλύτερα προετοιμασμένη από πολλούς ανταγωνιστές
Ένα δεξαμενόπλοιο LNG
Newsit logo
Newsit logo