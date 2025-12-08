Εγγυήσεις από Τουρκία έλαβε ο Όρμπαν για τη ροή του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ουγγαρία

Τη ροή του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ουγγαρία, θα εγγυηθεί η Τουρκία, όπως δήλωσε σήμερα (8.12.2025) ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ότι συμφωνήθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη.

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ουγγαρίας από τη Ρωσία, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει προκαλέσει επικρίσεις στους κόλπους τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ. Το 2021 η Ουγγαρία υπέγραψε 15ετή συμφωνία με τη Ρωσία για την αγορά 4,5 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως και πέρυσι αύξησε τις προμήθειες από την Gazprom, εισάγοντας περίπου 7,5 δισ. κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού TurkStream.

«Σήμερα συμφώνησα με τον πρόεδρο (Ερντογάν) ότι εσείς, η Τουρκία, θα εγγυηθείτε τη διαδρομή ώστε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Ουγγαρία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Όρμπαν σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο M1.

Ο Όρμπαν δήλωσε επίσης πως η Ουγγαρία έχει προμηθευτεί φέτος 7,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω του αγωγού TurkStream.

Τον περασμένο μήνα οι ΗΠΑ εξαίρεσαν για ένα έτος την Ουγγαρία από τις κυρώσεις που αφορούν την απόκτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, μετά τη συνάντηση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ο Όρμπαν είχε ταξιδέψει στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως είχε γράψει τότε σε ανάρτησή του στο Facebook, στόχος της επίσκεψής του στη Μόσχα ήταν να διασφαλίσει πως «ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ουγγαρίας είναι εξασφαλισμένος για τον χειμώνα και το επόμενο έτος»