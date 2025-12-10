Έκκληση βιομηχάνων ηλεκτρικής ενέργειας: Στα δίκτυα να «πέσει» ο ΝΑΤΟϊκός στόχος για επενδύσεις 1,5% του ΑΕΠ σε υποδομές

Προειδοποίηση, σύμφωνα με την οποία η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την προστασία της ηλεκτρικής ενέργειας απηύθυνε χθες (9.12.25) ο σύνδεσμος των εταιρειών του κλάδου στην ΕΕ. Η προειδοποίηση αυτή από τις εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας δημοσιοποιήθηκε ενόψει της συνόδου των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, η Eurelectric τονίζει ότι οι επενδύσεις σε τομείς που σχετίζονται με την άμυνα, αλλά και οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις πολιτικής, μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της ΕΕ, να επιταχύνουν την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και να προστατεύσουν τους πολίτες από τις αυξανόμενες υβριδικές απειλές.

Η ηλεκτρική ενέργεια πλέον τροφοδοτεί ένα συνεχώς αυξανόμενο φάσμα βασικών τομέων, χάρη στην ολοένα πιο αποκεντρωμένη και καθαρή παραγωγή. Ωστόσο, αυτή η μετατόπιση καθιστά τις υποδομές της Ευρώπης πρωταρχικό στόχο για φυσικές και υβριδικές επιθέσεις, όπως αποδείχθηκε στην Ουκρανία.

Μια νέα εποχή ενεργειακής ασφάλειας

Το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης έχει γίνει η δεύτερη γραμμή άμυνας για την κοινωνία των πολιτών, ακριβώς πίσω από τις στρατιωτικές δυνατότητες. Οι κρίσεις των τελευταίων ετών – από την οπλοποίηση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο από τη Ρωσία έως τις κυβερνοεπιθέσεις και τη δολιοφθορά υποδομών – έχουν αποκαλύψει μια σκληρή αλήθεια: εάν τα ενεργειακά συστήματα αποτύχουν, όλα τα άλλα ακολουθούν.

Κάλεσμα προς τους Υπουργούς Ενέργειας

Ενόψει της συζήτησης για την ασφάλεια στο Συμβούλιο Ενέργειας στις 15 Δεκεμβρίου, η Eurelectric απέστειλε επιστολή στους Υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ ζητώντας τη λήψη αποφασιστικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμός της άμυνας, ενίσχυση της ετοιμότητας και επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρά, ανθεκτικά ενεργειακά συστήματα. Δώστε προτεραιότητα στην ετοιμότητα: σχεδιασμός για φυσικές και κυβερνοεπιθέσεις, διεξαγωγή τακτικών ασκήσεων αντιμετώπισης κρίσεων και διασφάλιση δυνατοτήτων ταχείας επισκευής και αποκατάστασης σε ολόκληρο το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Η απόφαση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ να διαθέσει έως και 1,5% του ΑΕΠ σε επενδύσεις που σχετίζονται με την άμυνα προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για τη χρηματοδότηση αυτού του έργου, όπως τονίζεται σε πρόσφατη έκθεση της Eurelectric. Βελτιστοποίηση της ανοιχτής στρατηγικής αυτονομίας: έχουμε πάρει το μάθημα με την υπερβολική εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει μια ισορροπημένη και ανθεκτική αλυσίδα εφοδιασμού που να υποστηρίζει μια γρήγορη, οικονομικά προσιτή και ασφαλή μετάβαση σε καθαρή ενέργεια. Διασφάλιση της ασφαλούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας: καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζεται για την αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, η Eurelectric ζητά ολιστικό σχεδιασμό συστημάτων, ταχύτερες άδειες και επενδύσεις για νέες ασφαλείς υποδομές, καθώς και πραγματικά κίνητρα της αγοράς για ευελιξία – όλα απαραίτητα για να διατηρηθούν τα φώτα αναμμένα σε οποιοδήποτε σενάριο.

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη το 2025 , τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να διαθέσουν το 1,5% του ΑΕΠ σε επενδύσεις που σχετίζονται με την άμυνα . Για τις χώρες της ΕΕ που είναι ευθυγραμμισμένες με την ΕΕ, αυτό αντιπροσωπεύει περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ με βάση τα στοιχεία του ΑΕΠ του 2024. Η Eurelectric τονίζει ότι η διοχέτευση μέρους αυτής της χρηματοδότησης προς την ενεργειακή ασφάλεια θα μπορούσε να μεταμορφώσει την ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα αγαθό ασφαλείας

Η Eurelectric τονίζει ότι η καθαρή ηλεκτρική ενέργεια δεν αποτελεί μόνο μια λύση για το κλίμα – είναι μια επιτακτική ανάγκη για την ασφάλεια. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ηλεκτροδότηση και τα σύγχρονα δίκτυα μειώνουν την έκθεση σε εξωτερικούς κραδασμούς, ενισχύουν την αντιμετώπιση κρίσεων και ενισχύουν τη γεωπολιτική αυτονομία της Ευρώπης.

Εκσυγχρονίζοντας τα πλαίσια, επιταχύνοντας τις επενδύσεις και χρησιμοποιώντας με σύνεση τη χρηματοδότηση της άμυνας, η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας ικανό να αμυνθεί, να απορροφήσει και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών.