ΕΚΤ: Άνοδος στους μισθούς της ευρωζώνης – Αυξάνεται η επιφυλακή σχετικά με τα επιτόκια

Αυξήθηκε ένα βασικό μέτρο της αύξησης των μισθών στην ευρωζώνη, εντείνοντας την επιφυλακτικότητα της ΕΚΤ για τα επιτόκια Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων.

Οι συμβατικοί μισθοί του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 4% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, δήλωσε σήμερα (22.8.25) η ΕΚΤ. Αυτό είναι αυξημένο από 2,5% τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, αν και εξακολουθεί να είναι κάτω από το υψηλό 5,4% που καταγράφηκε το 2024, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η εμπιστοσύνη της ΕΚΤ στη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% βασίζεται στη συγκράτηση των μισθολογικών αυξήσεων και στην υποχώρηση της αύξησης των τιμών στον τομέα των υπηρεσιών έντασης εργασίας – που εξακολουθεί να είναι κολλημένη κοντά στο 3%.

Το δικό της σύστημα παρακολούθησης μισθών για την ευρωζώνη των 20 κρατών σηματοδοτεί μια σημαντική υποχώρηση στις αρχές του επόμενου έτους. Ενώ η Bundesbank ανέφερε μια ισχυρή ώθηση στους γερμανικούς μισθούς αυτό το τρίμηνο, βλέπει επίσης μια εξασθένηση στο μέλλον “λόγω της μείωσης των ρυθμών πληθωρισμού και του αδύναμου οικονομικού περιβάλλοντος”.

Η ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2% όταν συνεδριάσει ξανά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές της τον Σεπτέμβριο, παρατείνοντας μια παύση που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα μετά από μια ετήσια εκστρατεία μειώσεων.

Οι περισσότεροι αξιωματούχοι βλέπουν τα επιτόκια σε καλή κατάσταση, σε ένα επίπεδο που ούτε περιορίζει ούτε υποστηρίζει την οικονομική δραστηριότητα. Κάποιοι, ωστόσο, έχουν προτείνει να μην αποκλειστούν περαιτέρω μειώσεις.