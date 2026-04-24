ΕΚΤ: Πάει για αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο – Τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις εάν επιμείνει η κρίση

Η ΕΚΤ αναμένεται να αναπροσαρμόσει τη στάση της απέναντι στις οικονομικές εξελίξεις που συνδέονται με την ένταση στο Ιράν αυξάνοντας τα επιτόκια μία φορά τον Ιούνιο λένε οι αναλυτές, καθώς η γενική εκτίμηση είναι ότι τα επιτόκια του ευρώ θα παραμείνουν αμετάβλητα στη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου.

Δημοσκόπηση του Bloomberg δείχνει ότι τα επιτόκια ενδέχεται να αυξηθούν κατά 0,25% τον Ιούνιο, καθώς τότε αναμένονται πιο καθαρές προβλέψεις για τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας. Παράλληλα, αρκετοί αναλυτές προβλέπουν ότι στη συνέχεια θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μειώσεις έως το 2027, εάν οι συνθήκες εξομαλυνθούν.

Το επιτόκιο καταθέσεων θα μπορούσε να επιστρέψει στο 2% τον Σεπτέμβριο του 2027, μετά τις διακυμάνσεις που θα μεσολαβήσουν. Η πορεία αυτή παραμένει ωστόσο αβέβαιη, καθώς εξαρτάται από τις εξελίξεις στον πληθωρισμό και την ενέργεια, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα για να αποτιμηθεί πλήρως ο αντίκτυπος της ανόδου του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις πληθωριστικές προσδοκίες. Τονίζει, πάντως, ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα προσαρμόσει τη στάση της εφόσον χρειαστεί.

«Είναι δύσκολο να προβλέψουμε την εξέλιξη της ίδιας της σύγκρουσης και την εξέλιξη των τιμών της ενέργειας», δήλωσε ο οικονομολόγος της Dekabank, Κρίστιαν Τέντμαν. «Είναι όμως επίσης δύσκολο να φανταστούμε ότι οι έμμεσες και δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό θα είναι τόσο ήπιες που η ΕΚΤ θα μπορεί να εξετάσει αυτές τις διακυμάνσεις».

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,6% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο, η μεγαλύτερη αύξηση από τα μέσα του 2024. Οι προσδοκίες για τις τιμές πώλησης και οι φόβοι για τον πληθωρισμό αυξάνονται επίσης.

Ενώ οι αγορές είναι σχεδόν πλήρως πεπεισμένες ότι η ΕΚΤ θα επιμείνει την επόμενη εβδομάδα, εξακολουθούν να προεξοφλούν δύο αυξήσεις των επιτοκίων κατά 25% φέτος. Λίγο πάνω από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων στην έρευνα συμφωνούν.

Ο Ντένις Σεν, λέκτορας στη Διεθνή Σχολή Διοίκησης του TU Berlin, ο οποίος προβλέπει μόνο μία κίνηση στα επιτόκια, λέει ότι μετά τις απότομες αυξήσεις στις αμοιβές κατά τη διάρκεια του τελευταίου πληθωριστικού σοκ, το όριο της ΕΚΤ μπορεί να είναι χαμηλότερο από ό,τι φαίνεται.

Οι προοπτικές για τις τιμές και την οικονομική ανάπτυξη έχουν επιδεινωθεί από την τελευταία συνεδρίαση καθορισμού του κόστους δανεισμού, τον Μάρτιο. Οι κίνδυνοι για τον βασικό πληθωρισμό της ΕΚΤ, που εκτιμάται στο 2,6% φέτος και στο 2% το 2027, θεωρούνται ανοδικοί, με σχεδόν το 90% των ερωτηθέντων να ανησυχεί ότι θα παραμείνει πάνω από τον στόχο μεσοπρόθεσμα.

Αν και οι περισσότεροι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ είναι πιο πιθανό να αφορά μια αύξηση επιτοκίων σχεδόν 9 στους 10 δεν βλέπουν ενδείξεις αποσταθεροποίησης των πληθωριστικών προσδοκιών.

Σύμφωνα με τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων στην έρευνα η ευρωζώνη κινείται ανάμεσα στο βασικό και στο δυσμενές σενάριο της ΕΚΤ. Μεγάλη σημασία αποδίδεται στην ταχύτητα αποκατάστασης της ομαλής διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή παραμένουν κρίσιμες για την πορεία της ενέργειας και του πληθωρισμού.

Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα παραμείνει στη θέση της, παρά τις σχετικές φήμες, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει «όσο υπάρχουν μεγάλα σύννεφα στον ορίζοντα». Οι περισσότεροι οικονομολόγοι (σχεδόν 80%) εκτιμούν ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία της έως το 2027.