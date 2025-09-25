ΕΚΤ: Τα κέρδη των Ευρωπαίων επιχειρηματιών πίσω από την αύξηση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη

Τάση σε όλη την ευρωζώνη -και όχι μόνο στην Ελλάδα- φαίνεται πως είναι η αύξηση του πληθωρισμού για λόγους που αφορούν τις χώρες – μέλη της ίδιας της ένωσης (και πιο συγκεκριμένα τα κέρδη των επιχειρηματιών – παραγωγών σε αυτές) και όχι τρίτες χώρες.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, «ο υψηλότερος πληθωρισμός αντανακλά, ως επί το πλείστον, εγχώριους παράγοντες αλλά και τις πιο χαλαρές νομισματικές συνθήκες». Ωστόσο, αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά μάλλον πανευρωπαϊκό. Σύμφωνα με έκθεση της ΕΚΤ για την ευρωζώνη, η οποία δημοσιεύτηκε χθες (25.9.25) επισημαίνεται, σε σχέση με τις τάσεις στο σύνολο της ευρωζώνης πως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι περισσότεροι δείκτες προϋπαρχουσών πιέσεων κατά μήκος της αλυσίδας τιμολόγησης καταδεικνύουν ότι συνεχίζεται η σταδιακή υποχώρηση των πιέσεων αυτών στα αρχικά στάδια της αλυσίδας τιμολόγησης, ενώ οι συνθήκες στα μεταγενέστερα στάδια παραμένουν εν πολλοίς αμετάβλητες. Στα προγενέστερα στάδια της αλυσίδας τιμολόγησης, ο πληθωρισμός των τιμών παραγωγού ενέργειας μειώθηκε σε -1,2% τον Ιούλιο του 2025, από 0,0% τον Ιούνιο, πολύ χαμηλότερος από το ανώτατο επίπεδό του (7,8%) που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο».

«Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών παραγωγού ενδιάμεσων αγαθών στην εγχώρια αγορά συνέχισε την καθοδική του πορεία από τον Φεβρουάριο, υποχωρώντας σε -0,3% τον Ιούλιο από -0,1% τον Ιούνιο».

«Στα μεταγενέστερα στάδια της αλυσίδας τιμολόγησης, ο πληθωρισμός των τιμών εγχώριου παραγωγού για τα μη διατροφικά καταναλωτικά αγαθά αυξήθηκε ελαφρά σε 1,6% τον Ιούλιο, από 1,5% τον Ιούνιο, ενώ οι τιμές παραγωγού για τη μεταποίηση διατροφικών προϊόντων παρέμειναν αμετάβλητες σε 1,9% τον Ιούλιο».

«Ο πληθωρισμός των τιμών των εισαγομένων για τη μεταποίηση διατροφικών προϊόντων επίσης συνέχισε να μειώνεται από το επίπεδο κορύφωσής του (10,6%) τον Ιανουάριο, υποχωρώντας σε 5,9% τον Ιούλιο από 6,6% τον Ιούνιο. Για τα ενδιάμεσα αγαθά, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των εισαγομένων παρέμεινε σε αρνητικό επίπεδο και διαμορφώθηκε σε -1,8% τον Ιούλιο, από -1,5% τον Ιούνιο. Ομοίως για την ενέργεια, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των εισαγομένων υποχώρησε σε -13,1%, από -12,7% την ίδια περίοδο».

Αύξηση «εθνικών» πληθωρισμών με όχημα τα κέρδη των επιχειρήσεων

«Οι πιέσεις από την πλευρά του εγχώριου κόστους, όπως μετρούνται με βάση τον ρυθμό αύξησης του αποπληθωριστή του ΑΕΠ, αυξήθηκαν σε 2,5% το β’ τρίμηνο του 2025, από 2,3% το α΄ τρίμηνο», αναφέρει η ίδια έκθεση. Και συμπληρώνει: «Η αύξηση του ετήσιου ρυθμού ανόδου του αποπληθωριστή του ΑΕΠ αντανακλά την αύξηση της συμβολής των κερδών ανά μονάδα προϊόντος, η οποία αντιστάθμισε τη μείωση της συμβολής του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και των καθαρών φόρων ανά μονάδα προϊόντος. Η ελαφρά συγκράτηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αντανακλά την υποχώρηση του ρυθμού αύξησης των αμοιβών ανά απασχολούμενο, για τον οποίο ο ρυθμός ανόδου σε δωδεκάμηνη βάση μειώθηκε σε 3,9% το β΄ τρίμηνο του 2025, από 4,0% το προηγούμενο τρίμηνο. Ταυτόχρονα, η μείωση αυτή καταδεικνύει την πτώση του ετήσιου ρυθμού ανόδου της διαφοράς μεταξύ συμβατικών και πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών (wage drift) (σε -0,3% το β΄ τρίμηνο του 2025, από 1,2% το προηγούμενο τρίμηνο), η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την ενίσχυση του ρυθμού ανόδου των συμβατικών αποδοχών (σε 4,0% από 2,5% την ίδια περίοδο)», σημειώνει η ΕΚΤ.