ΕΚΤ: Yπέρ αυστηρών ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών κανόνων τάσσεται ο Αυστριακός κεντρικός τραπεζίτης

Αυστηρό έλεγχο θα πρέπει να διατηρήσει η Ευρώπη στη θέσπιση χρηματοοικονομικών κανόνων, καθώς η άνοδος επιχειρήσεων όπως τα κρυπτονομίσματα οδηγεί σε απαιτήσεις για ακόμη περισσότερα πρότυπα, δήλωσε ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας, Μάρτιν Κότσερ.

Συγκεκριμένα, η Ευρώπη θα πρέπει να ελέγξει τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα των κανονισμών της και να καταργήσει σταδιακά ορισμένους από τους παλαιότερους, δήλωσε ο Κότσερ σε συνέδριο της χρηματοπιστωτικής ρυθμιστικής αρχής της Αυστρίας την Τρίτη (23.9.25) στη Βιέννη, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

«Ρεαλιστικά, η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον περιορισμό της δυνητικής ανάπτυξης. Ωστόσο, θα ήταν σημαντικό να επανεξεταστούν οι ισχύοντες κανονισμοί και, για παράδειγμα, να καταργηθούν σταδιακά οι περιττές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης», ανέφερε ο Κότσερ, ο οποίος είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιδιώκουν να βελτιστοποιήσουν τους κανόνες για τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες, ώστε να αποφύγουν να τις θέσουν σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ, κάτι που συνεπάγεται άρση των κανονισμών. Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης και οι κεντρικοί τραπεζίτες συζήτησαν το κανονιστικό βάρος σε συνάντηση στην Κοπεγχάγη την περασμένη εβδομάδα.

Ο Κότσερ δήλωσε επίσης ότι οι προσπάθειες για τη δημιουργία μιας λειτουργικής πανευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ΕΚΤ να εφαρμόσει καλύτερα τη νομισματική της πολιτική, εξισορροπώντας τον κίνδυνο μεταξύ των κρατών-μελών και μειώνοντας τον χρηματοοικονομικό κατακερματισμό.

«Σήμερα, εξακολουθούμε να βλέπουμε πάρα πολλές εθνικές διαφορές στη διαθεσιμότητα κεφαλαίων και στα κανονιστικά πλαίσια. Αυτές οι διαφορές παρεμποδίζουν τη μετάδοση των παρορμήσεων της νομισματικής πολιτικής», είπε καταλήγοντας ο Μάρτιν Κότσερ.