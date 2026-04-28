Εκτός ΟΠΕΚ+ τα ΗΑΕ: Συναγερμός από την αιφνιδιαστική απόφαση 60 χρόνια από την ένταξη στον ΟΠΕΚ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τα ΗΑΕ αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τον πετρελαιοπαραγωγό ΟΠΕΚ μετά από έξι δεκαετίες, καθώς σχεδιάζουν μια στρατηγική αναδιάρθρωση μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Τα ΗΑΕ είναι ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΚ, έχοντας ενταχθεί στον οργανισμό εξαγωγικών κρατών το 1967, τέσσερα χρόνια πριν από την ίδρυση του κράτους

Η κίνηση αυτή προκαλεί σοβαρό πλήγμα στις ομάδες εξαγωγέων πετρελαίου και στον de facto ηγέτη τους, τη Σαουδική Αραβία, σε μια περίοδο που ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει ιστορικό ενεργειακό σοκ και έχει αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία.

Η απροσδόκητη αποχώρηση των ΗΑΕ, ενός μακροχρόνιου μέλους του ΟΠΕΚ, θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχή και να αποδυναμώσει τον οργανισμό, ο οποίος επιδιώκει να παρουσιάζει ένα ενιαίο μέτωπο παρά τις εσωτερικές διαφωνίες σχετικά με μια σειρά θεμάτων, από τη γεωπολιτική έως τις ποσοστώσεις παραγωγής.

Οι χώρες του Κόλπου που είναι μέλη του ΟΠΕΚ βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με δυσκολίες στη μεταφορά των εξαγωγών τους μέσω των Στενών του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται συνήθως το 1/5 των διεθνών προμηθειών πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, λόγω των απειλών και των επιθέσεων του Ιράν εναντίον πλοίων.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ δήλωσε στο Reuters ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης, καθώς δεν θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος τόνισε ότι η αποχώρηση από τον ΟΠΕΚ θα δώσει στη χώρα μεγαλύτερη ευελιξία.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ ακολουθεί επίσης την αποχώρηση του Κατάρ, το οποίο αποχώρησε το 2019, λέγοντας ότι η θέση του ως κορυφαίου παραγωγού φυσικού αερίου καθιστά άσχετη την ένταξή του στον οργανισμό. Δύο άλλες χώρες του Κόλπου – το Μπαχρέιν και το Ομάν – παραμένουν εκτός του ΟΠΕΚ, αλλά ευθυγραμμίζονται με τις προσπάθειες διαχείρισης της προσφοράς του οργανισμού.