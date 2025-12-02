Εμπόριο και ασφάλεια στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας Λούλα – Τραμπ

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα (2.12.25), ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν εκτενώς για το εμπόριο, την οικονομία και τη διμερή συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του προεδρικού μεγάρου στη Μπραζίλια.

Συγκεκριμένα, ο Λούλα εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Ντόναλντ Τραμπ για την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να εξαιρέσει από τους ανταποδοτικούς δασμούς σειρά βραζιλιάνικων προϊόντων μεταξύ αυτών το βόειο κρέας και ο καφές. Παράλληλα, τόνισε ότι η Βραζιλία επιθυμεί να συνεχίσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ για τα προϊόντα που εξακολουθούν να πλήττονται από τους δασμούς.

Κατά την 40λεπτη συνομιλία, ο Λούλα επισήμανε επίσης την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της βραζιλιάνικης προεδρίας.