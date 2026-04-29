Ένα βήμα πριν τη Fed ο Κέβιν Γουόρς μετά την έγκριση της Επιτροπής – Προωθείται από τους Ρεπουμπλικάνους

Η Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας των ΗΠΑ ψήφισε σήμερα Τετάρτη (29.4.2026) υπέρ της προώθησης της υποψηφιότητας του Κέβιν Γουόρς, του εκλεκτού του Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), προετοιμάζοντάς τον για τελική ψηφοφορία επικύρωσης στη Γερουσία, όπου κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Η ψηφοφορία ακολούθησε τις κομματικές γραμμές, με τα 13 μέλη των Ρεπουμπλικάνων να ψηφίζουν υπέρ του Κέβιν Γουόρς για πρόεδρο της Fed και τα 11 μέλη των Δημοκρατικών να ψηφίζουν εναντίον του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, Δημοκρατική και ανώτατο μέλος της τραπεζικής επιτροπής, επέκρινε τον Γουόρς πριν από την ψηφοφορία, προειδοποιώντας ότι η επικύρωσή του θα υπονομεύσει την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας από την εκτελεστική εξουσία. «Η οικονομία του Τραμπ αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα. Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί, η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει μειωθεί. Η δυσοσμία του στασιμόπληθωρισμού είναι διάχυτη και ο Ντόναλντ Τραμπ απελπίζεται», δήλωσε η Γουόρεν. «Μια ψήφος σήμερα από αυτήν την επιτροπή για την προώθηση του Γουόρς θα φέρει τον Αμερικανό πρόεδρο ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση της παράνομης προσπάθειάς του να καταλάβει τον έλεγχο της Fed και να επιδεινώσει τεχνητά την οικονομία», είπε.

Ο Γουόρς ξεπέρασε το εμπόδιο, όπως αναμενόταν, λίγες ώρες πριν η Fed ανακοινώσει την τελευταία της απόφαση για τα επιτόκια – πιθανώς για τελευταία φορά υπό την προεδρία του Τζερόμ Πάουελ.

Η Fed φαίνεται ότι θα διατηρήσει τη στρατηγική αναμονής, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός, η φαινομενικά σταθερή αγορά εργασίας και οι διακυμάνσεις των τιμών που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν κρατούν μακριά την προοπτική περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων. Η προσεκτική προσέγγιση της Fed υπήρξε η κύρια πηγή τριβών μεταξύ του Τραμπ και του Πάουελ, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει ένα σχεδόν συνεχές μπαράζ κριτικής για την άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια τόσο όσο επιθυμεί ο Πρόεδρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ολομέλεια της Γερουσίας αναμένεται να ψηφίσει για την επικύρωση του Γουόρς από 11 Μαΐου, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να επικυρωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του Πάουελ στις 15 Μαΐου.

Κάθε προηγούμενη ψηφοφορία της Γερουσίας για την επικύρωση υποψηφίου προέδρου της Fed είχε κάποια διακομματική υποστήριξη, και η ψηφοφορία της Ολομέλειας της Γερουσίας για τον Γουόρς ενδέχεται να καταστεί η πιο κομματικά διχασμένη στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος επιλογής των προέδρων της Fed.