Επαναπροσέγγιση Ινδίας – Κίνας με «όχημα» τις σπάνιες γαίες

Βήματα επαναπροσέγγισης φαίνεται να κάνουν η Ινδία–Κίνα, καθώς το Πεκίνο δεσμεύτηκε να καλύψει τις ανάγκες του Νέου Δελχί σε σπάνιες γαίες, σύμφωνα με σημερινές (19.8.25) δηλώσεις κορυφαίου Ινδού αξιωματούχου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι δύο γείτονες επιχειρούν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους, οι οποίες δοκιμάστηκαν έντονα μετά τη συνοριακή σύγκρουση του 2020.

Συγκεκριμένα, η Ινδία και η Κίνα βρίσκονται σε νέα φάση διπλωματικών επαφών, με τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών, Wang Yi, να πραγματοποιεί επίσκεψη στο Νέο Δελχί για τον 24ο γύρο συνομιλιών για τα σύνορα με τον Ινδό Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Ajit Doval. Ο Wang αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Narendra Modi σήμερα, λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι του Ινδού ηγέτη στην Κίνα για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

«Υπήρξε μια ανοδική τάση. Τα σύνορα ήταν ήσυχα. Υπήρξε ειρήνη και ηρεμία», δήλωσε ο Doval απευθυνόμενος στον Wang κατά την έναρξη των συνομιλιών. «Οι διμερείς μας συνεργασίες ήταν πιο ουσιαστικές. Το νέο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί μας έχει βοηθήσει να προχωρήσουμε στους διάφορους τομείς στους οποίους εργαζόμαστε», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι το νέο περιβάλλον έχει βοηθήσει τις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε σημαντικά ζητήματα, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Από την πλευρά του, ο Κινέζος ΥΠΕΞ τόνισε ότι οι οπισθοδρομήσεις των τελευταίων ετών δεν ήταν προς το συμφέρον των λαών των δύο χωρών, σύμφωνα με μετάφραση που μετέδωσε το ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Νωρίτερα την Τρίτη, μια ινδική πηγή ανέφερε ότι η Κίνα είχε υποσχεθεί να αντιμετωπίσει τρία βασικά ινδικά ζητήματα. Ο Wang, σύμφωνα με την πηγή, είχε διαβεβαιώσει τον Ινδό υπουργό Εξωτερικών Subrahmanyam Jaishankar ότι το Πεκίνο αντιμετωπίζει την ανάγκη της Ινδίας για λιπάσματα, σπάνιες γαίες και μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων.



Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η Κίνα είχε συμφωνήσει να εγκρίνει άδειες εξαγωγής ταχύτερα ή να χορηγήσει γενικές εξαιρέσεις για την Ινδία.

Η Κίνα έχει δεσμευτεί προηγουμένως να επιταχύνει τις άδειες εξαγωγής για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ χωρίς στην πραγματικότητα να καταργήσει το καθεστώς ελέγχου.

Οι εξαγωγές σπάνιων γαιών και συναφών μαγνητών της Κίνας αυξήθηκαν τον Ιούνιο μετά από αυτές τις συμφωνίες και καθώς το υπουργείο Εμπορίου επεξεργαζόταν ένα τεράστιο συσσωρευμένο όγκο αιτήσεων.

Ωστόσο, οι εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών προς την Ινδία μειώθηκαν κατά 58% σε σύγκριση με τα επίπεδα του Ιανουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων. Ο Ιούνιος είναι ο τελευταίος μήνας για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο χώρας.

Η Ινδία έχει τα πέμπτα μεγαλύτερα αποθέματα σπάνιων γαιών στον κόσμο, με 6,9 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, αλλά δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή μαγνητών. Η Ινδία βασίζεται σε εισαγόμενους μαγνήτες, κυρίως από την Κίνα.