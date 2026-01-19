Eurogroup – ECOFIN: Τα θέματα στην ατζέντα Πιερρακάκη

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενόψει των πρώτων συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN για το 2026, που θα πραγματοποιηθούν σήμερα (19.1.2026) και αύριο αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, βρίσκονται θέματα όπως η διεύρυνση της Ευρωζώνης με την ένταξη της Βουλγαρίας από τις αρχές του έτους, αλλά και η διαδικασία επιλογής νέου Αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Παράλληλα, στις Βρυξέλλες βρίσκεται και ο Υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος θα εκπροσωπεί την Ελλάδα στις μελλοντικές συνεδριάσεις του Eurogroup.

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης είναι η επιλογή νέου Αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς λήγει η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος στα τέλη Μαΐου. Οι Υπουργοί Οικονομικών θα χαιρετίσουν επίσης την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ, στην πρώτη επίσημη συμμετοχή της χώρας στο Eurogroup, ενώ θα συζητήσουν τις προτεραιότητες της Ευρωζώνης για το 2026 και θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνεδριάσεων του G7 και τους στόχους της νέας γαλλικής Προεδρίας.

Στην πρώτη συνεδρίαση του ECOFIN για το 2026, στις 20 Ιανουαρίου, οι Υπουργοί Οικονομικών θα ενημερωθούν από την Κυπριακή Προεδρία για μια σειρά από χρηματοοικονομικά και φορολογικά θέματα. Συγκεκριμένα:

στον τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU), της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, καθώς και της Τραπεζικής Ένωσης της ΕΕ

στον τομέα του προϋπολογισμού της ΕΕ, θα προετοιμαστεί η Σύσταση του Συμβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2024, καθώς και για τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2027

στον τομέα της φορολογίας, η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει πρωτοβουλίες που αφορούν τη φορολογική απλούστευση και την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση των προϊόντων καπνού

βασική προτεραιότητα θα αποτελέσει ο εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης

επίσης, η Προεδρία θα διευκολύνει την επιτυχή ολοκλήρωση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών αναμένεται να εγκρίνει τα συμπεράσματα σχετικά με την Έκθεση Μηχανισμού Επαγρύπνησης (Alert Mechanism Report -AMR) που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Παράλληλα, οι Υπουργοί Οικονομικών θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για την περίοδο 2026-2027 με εγγύηση του προϋπολογισμού της Ένωσης.