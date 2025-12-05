Eurostat: Αύξηση του ΑΕΠ στην ευρωζώνη κατά 0,3% το τρίτο τρίμηνο του 2025

Κατά 0,3% στην ευρωζώνη και κατά 0,4% στην ΕΕ αυξήθηκε το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2025, συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με δελτίο τύπου που δημοσίευσε η Eurostat.

Πιο αναλυτικά, το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,1% στην ευρωζώνη και κατά 0,3% στην ΕΕ. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% στην ευρωζώνη και κατά 1,6% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2025, μετά από +1,6% στην ευρωζώνη και +1,7% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τη Eurostat.

Η Δανία (+2,3%) κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ακολουθούν το Λουξεμβούργο και η Σουηδία (και οι δύο +1,1%), η Κύπρος και η Πολωνία (και οι δύο +0,9%) . Η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση του ΑΕΠ (+0,6%) σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Μειώσεις του ΑΕΠ σημειώθηκαν στην Ιρλανδία, τη Φινλανδία (και οι δύο -0,3%) και τη Ρουμανία (-0,2%).

Η Eurostat δημοσιεύει στοιχεία και για την απασχόληση. Ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,1% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση είχε αυξηθεί κατά 0,1% και στις δύο ζώνες.

Το τρίτο τρίμηνο του 2025, η Κροατία (+1,6%), η Πορτογαλία (+0,9%) και η Ισπανία (+0,7%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση της απασχόλησης (+0,3%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στην απασχόληση καταγράφηκαν στη Ρουμανία (-1,2%), την Αυστρία και τη Φινλανδία (και οι δύο -0,3%).