Φουτζάιρα: Τι σημαίνει για την παγκόσμια ναυτιλία το ιρανικό χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ΗΑΕ

Ένας σημαντικός εμπορικός κόμβος της Μέσης Ανατολής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), το λιμάνι της Φουτζάιρα ανέστειλε όλες τις εργασίες φόρτωσης πετρελαίου μετά από επίθεση με drone και πυρκαγιά σήμερα το πρωί (14.3.2026).

Η φόρτωση αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων στη Φουτζάιρα, ακριβώς έξω από τα Στενά του Ορμούζ, διακόπηκε προληπτικά, ενώ εκτιμάται η έκταση των ζημιών. Το λιμάνι, ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους αποθήκευσης και ανεφοδιασμού πετρελαίου στον κόσμο, φέρεται να επλήγη από πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Και επειδή η Φουτζάιρα είναι κομβικό σημείο για τα καύσιμα της παγκόσμιας ναυτιλίας, ακόμη και μικρή διακοπή μπορεί να επηρεάσει τις τιμές για τα καύσιμα των πλοίων (bunker fuel) όπως και τις διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου.

The UAE’s Fujairah port was reportedly attacked by Iranian drones, causing a large fire at the port located outside the Strait of Hormuz. According to Bloomberg, oil loading operations at the port were halted following the attack. pic.twitter.com/IAtZg4Cvwv — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 14, 2026

Η Φουτζέιρα, βρίσκεται στην ανατολική ακτή των ΗΑΕ κατά μήκος του Κόλπου του Ομάν και αποτελεί το μοναδικό πολυχρηστικό λιμάνι των ΗΑΕ στον Ινδικό Ωκεανό, παρακάμπτοντας απευθείας τα γεωπολιτικά ευαίσθητα Στενά. Αυτή και μόνο η τοποθεσία την καθιστά ακρογωνιαίο λίθο για τις παγκόσμιες ροές ενέργειας, την αποθήκευση πετρελαίου και τη διακίνηση χύδην φορτίου. Παρότι δεν αποτελεί σημαντική πετρελαιοπαραγωγική περιοχή, η Φουτζάιρα έχει εξελιχθεί σε βασικό ενεργειακό και ναυτιλιακό κόμβο, ενισχύοντας τη φήμη των ΗΑΕ ως ενός από τους πιο αξιόπιστους κόμβους logistics και ναυτιλίας στον κόσμο.

Είναι ο 2ος μεγαλύτερος κόμβος ανεφοδιασμού καυσίμων σε πλοία στον κόσμο μετά τη Σιγκαπούρη, και το 3ο μεγαλύτερο κέντρο ανεφοδιασμού πλοίων παγκοσμίως. Περίπου 40.000 πλοία περνούν κάθε χρόνο από την περιοχή και πολλά ανεφοδιάζονται εκεί.

Η αποθηκευτική της ικανότητα ξεπερνά τα 10 εκατ. κυβικά μέτρα πετρελαίου, ενώ μία μόνο εγκατάσταση έχει περίπου 2,1 εκατ. κυβικά μέτρα χωρητικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι αντιστοιχεί σε δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Μέσω τεράστιου αγωγού από το Άμπου Ντάμπι (Habshan–Fujairah pipeline), έναν αγωγό μήκους 370 χλμ. που συνδέει τα πετρελαιοπηγεία Χαμπσάν του Άμπου Ντάμπι απευθείας με τη Φουτζέιρα, μπορεί να μεταφέρει έως περίπου 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Στην τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή, τα ΗΑΕ εξάγουν περίπου 2,4 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα από τη Φουτζάιρα.

Το λιμάνι της Φουτζάιρα αποτελεί στρατηγικό σημείο και ο βασικός λόγος είναι η γεωγραφική του θέση. Η Φουτζάιρα προσφέρει μια εναλλακτική, ασφαλή διέξοδο για αργό πετρέλαιο, διυλισμένα προϊόντα και χύδην φορτίο.

Βρίσκεται εκτός των Στενών του Ορμούζ (περίπου 70 ναυτικά μίλια), που είναι το πιο επικίνδυνο σημείο συμφόρησης για το πετρέλαιο, και αυτό σημαίνει ότι τα δεξαμενόπλοια δεν χρειάζεται να μπουν στον Περσικό Κόλπο, αποφεύγοντας έτσι πιθανό ναυτικό αποκλεισμό ή επιθέσεις. Παρέχει, έτσι άμεση πρόσβαση στον Ινδικό Ωκεανό, ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τους εξαγωγείς πετρελαίου και τους μεταφορείς εμπορευμάτων στο Ντουμπάι και σε όλα τα ΗΑΕ, που μπορούν να συνεχίζουν τις συναλλαγές χωρίς πολεμική ένταση.

Για εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών στο Ντουμπάι, αυτό το γεωγραφικό πλεονέκτημα μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ευελιξία και μειωμένους κινδύνους διαμετακόμισης. Το φορτίο μπορεί να αναδρομολογηθεί μέσω της Φουτζάιρα χωρίς να διαταραχθούν τα χρονοδιαγράμματα, προσφέροντας στις ναυτιλιακές εταιρείες και στους πελάτες ηρεμία σε μια ασταθή περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ η ενέργεια μπορεί να έχει βάλει τη Φουτζάιρα στον χάρτη, οι δυνατότητες του λιμανιού ξεπερνούν κατά πολύ το πετρέλαιο. Η Φουτζάιρα χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα ξηρών χύδην προϊόντων όπως τσιμέντο, κλίνκερ, αδρανή υλικά, άνθρακα και σιτηρά – καθιστώντας την ζωτικό κόμβο για τις κατασκευαστικές και μεταποιητικές βιομηχανίες σε όλα τα ΗΑΕ.