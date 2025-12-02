Διεθνή

Φρένο από την ΕΚΤ στην κατάσχεση των ρωσσικών assets

Η ΕΚΤ συμπέρανε πως η εφαρμογή πρότασης που της υποβλήθηκε σχετικά από την Κομισιόν θα παραβίαζε την εντολή της
Τα κεντρικά γραφεία της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη
REUTERS / Heiko Becker / File Photo

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) απέρριψε την πρόταση της Κομισιόν να παράσχει μηχανισμό υποστήριξης δανείου ύψους κάπου 140 δισ. ευρώ (162,5 δισ. δολαρίων) στην Ουκρανία από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αναφέρουν σήμερα (2.12.2025) οι Financial Times.

Αυτή η απόφαση, υπονομεύει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χορηγήσει «δάνειο επανορθώσεων» βασιζόμενη σε δεσμευμένα αξιόγραφα της Ρωσίας. Η ΕΚΤ συμπέρανε πως η εφαρμογή πρότασης που της υποβλήθηκε σχετικά από την Κομισιόν θα παραβίαζε την εντολή της, σύμφωνα με τους FT, που επικαλείται πηγές της χωρίς να τις κατονομάζει.

Η απόφαση προστίθεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Βρυξέλλες στο εγχείρημα να χορηγήσουν δάνειο με εγγύηση πόρους της ρωσικής κεντρικής τράπεζας δεσμευμένους στο Euroclear, το βελγικό αποθετήριο αξιογράφων.

Αυτό έρχεται εν μέσω πιέσεων προς την ΕΕ να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία για τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει οικονομική κρίση.

Αυτό καθιστά πιο δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει ένα «δάνειο επανορθώσεων» που θα καλύπτεται από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κεντρική τράπεζα της Ρωσίας, τα οποία είναι παγωμένα στο βελγικό αποθετήριο τίτλων Euroclear. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα.

Διεθνή
