Γαλλία: «Παγώνει» 2 δισ. ευρώ για κοινωνική ασφάλιση καθώς η ζημιά στον προϋπολογισμό από τον πόλεμο στο Ιράν μπορεί να φτάσει 6 δισ. ευρώ

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκύρ, ανέφερε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν αναμένεται να επιφέρουν πλήγμα της τάξης των 6 δισ. ευρώ στον γαλλικό προϋπολογισμό.

Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο Λεσκύρ ανέφερε για τις επιπτώσεις του πολέμου πως «αυτή η κρίση παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη ως προς την εξέλιξή της, τον οικονομικό της αντίκτυπο και την επίδρασή της στα δημόσια οικονομικά» και τόνισε ότι «σε αυτό το στάδιο, ο δυνητικός αντίκτυπος της κρίσης στη Γαλλία παραμένει πολύ μεγάλος, καθώς μιλάμε για 4 έως 6 δισ. ευρώ».

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών η γαλλική κυβέρνηση μείωσε την πρόβλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη φέτος στο 0,9% από 1% που περιλαμβανόταν στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026. Ο πληθωρισμός αναμένεται επίσης υψηλότερος από ό,τι είχε προβλεφθεί, στο 1,9% αντί για 1,3%.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, έστειλε προ ημερών επιστολή στους υπουργούς του αναφέροντας ότι τα κυβερνητικά τμήματα θα πρέπει να προχωρήσουν σε περικοπές για να αντισταθμίσουν τον αντίκτυπο της σύγκρουσης και να διατηρήσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα στον στόχο του 5% για το 2026, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να «παγώσει» δαπάνες ύψους 6 δισ. συμπεριλαμβανομένων περίπου 4 δισ. για την κεντρική κυβέρνηση και 2 δισ. για την κοινωνική ασφάλιση. Ο Λεσκύρ ανέφερε επί αυτού πως «θα θέσουμε σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα, παγώνουμε τις δαπάνες. Μπορούμε στη συνέχεια να τις αποδεσμεύσουμε αν τα πράγματα βελτιωθούν»