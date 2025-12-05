Γερμανία: Ανάσα στον κυβερνητικό συνασπισμό από την ψήφιση του συνταξιοδοτικού νομοσχεδίου

Με 319 ψήφους πέρασαν οι Συντηρητικοί του Φρίντριχ Μερτς (CDU) και οι Σοσιαλδημοκράτες «συνεταίροι» τους στην κυβέρνηση της Γερμανίας το νομοσχέδιο σχετικά με τις συντάξεις, σήμερα (5.12.25) στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Η πλειοψηφία αυτή ξεπέρασε το απαιτούμενο όριο των 316 εδρών από τις 630, αλλά ήταν μικρότερη από τις 328 έδρες που συνολικά κατέχουν τα δύο κόμματα στην Κάτω Βουλή.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός συνασπισμός του Φρίντριχ Μερτς στη Γερμανία εξασφάλισε κοινοβουλευτική υποστήριξη για το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τις συντάξεις, αποφεύγοντας μια καταστροφική οπισθοδρόμηση που θα μπορούσε να προκαλέσει την κατάρρευση της κυβέρνησης μετά από μόλις επτά μήνες στην εξουσία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μια ομάδα περίπου 18 νεότερων βουλευτών από το κόμμα CDU του καγκελαρίου είχε απειλήσει να ψηφίσει κατά των μέτρων, θέτοντας σε κίνδυνο τη σχετικά μικρή πλειοψηφία των 12 βουλευτών του συνασπισμού. Μια ανάλυση που θα δείχνει πώς ψήφισε κάθε βουλευτής θα δημοσιευτεί σύντομα.

Αν και η επιτυχής ψήφιση του νομοσχεδίου θα θεωρηθεί νίκη, η διαμάχη για το συνταξιοδοτικό έχει εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με την εξουσία του Merz και τον έλεγχό του επί της δικής του κοινοβουλευτικής ομάδας. Απομένουν ακόμη δύσκολες αποφάσεις για ζητήματα όπως οι περικοπές στις δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας και μια βαθύτερη αναθεώρηση του συνταξιοδοτικού συστήματος για τον περιορισμό του αυξανόμενου κόστους.

Η αντίδραση στους κόλπους του CDU εναντίον ενός σημαντικού -για το SPD- ζητήματος απείλησε να περιορίσει μόνιμα την ικανότητα της κυβέρνησης να ψηφίζει νόμους, πυροδοτώντας -σε αυτήν την περίπτωση- ενδεχομένως τη διάλυση της κυβερνώσας συμμαχίας σε μια εποχή που το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις.