Γερμανία: Αυξάνει τον δανεισμό στα 111 δισ. – Σχέδια για νέο πακέτο φόρων και περικοπές

Σε 111 δισ. ευρώ αναμένεται να ανέλθει ο επιπλέον δανεισμός της Γερμανίας για το επόμενο έτος, ενώ οι δημόσιες δαπάνες θα φθάσουν τα 543 δισ., σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο παράλληλα εισηγείται σειρά περικοπών, αλλά και την εισαγωγή φόρου ζάχαρης και πλαστικού και αυξήσεις στη φορολόγηση καπνού, αλκοόλ και κρυπτονομισμάτων.

Το υπουργείο Οικονομικών πάντως σχεδιάζει για το 2027 δαπάνες ύψους 543 δισ. ευρώ, επιπλέον των 86 δισ. που προέρχονται από τα ειδικά ταμεία για την άμυνα και τις υποδομές. Ειδικά για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, θα διατεθούν φέτος περισσότερα από 100 δισ., 125 δισ. το 2027 και 167 δισ. το 2028 και για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών θα επενδυθούν το προσεχές έτος 118 δισ. Για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων, η ομοσπονδία αναλαμβάνει σχεδόν 111 δισ. νέου χρέους, κατά 13% περισσότερο από ό,τι το 2025.

Οι κυβερνητικοί εταίροι έχουν κατ’ αρχήν συμφωνήσει σε συγκεκριμένες περικοπές και πεδία εξοικονόμησης πόρων, με το πακέτο που αφορά την υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις συντάξεις να θεωρείται ως το πλέον αμφιλεγόμενο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Λαρς Κλινγκμπάιλ σχεδιάζει φόρο στη ζάχαρη και στο πλαστικό, αλλαγή στη φορολόγηση κρυπτονομισμάτων και αύξηση στους φόρους καπνού και αλκοόλ, χωρίς πάντως να θεωρείται βέβαιη η αποδοχή των προτάσεών του από τους εταίρους του στη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU).

Πρόσφατα στο συνέδριο του CDU ο φόρος π.χ. στη ζάχαρη είχε απορριφθεί, με το σκεπτικό ότι θα επιβάρυνε υπερβολικά τους πολίτες και επιπλέον θα τους υποτιμούσε, αλλά ο υπουργός Οικονομικών ελπίζει ότι θα πείσει τους εταίρους του με το επιχείρημα ότι οι πόροι που θα εξοικονομηθούν θα διοχετευθούν στο σύστημα Υγείας, τομέα ιδιαίτερα κρίσιμο και για τους Σοσιαλδημοκράτες.