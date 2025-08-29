Διεθνή

Γερμανία: Έσπασε το φράγμα των 3 εκατομμυρίων ανέργων για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια

Τον Αύγουστο του 2025, οι άνεργοι στη Γερμανία ξεπέρασαν το πλήθος των ανέργων του Φεβρουαρίου 2015
Η σημαία της Γερμανίας
Φωτογραφία: iStock

Η ανεργία συνήθως αυξάνεται τους καλοκαιρινούς μήνες στη Γερμανία, αλλά το καλοκαίρι, η οικονομική ύφεση ασκεί ιδιαίτερα ισχυρή πίεση στην αγορά εργασίας, γεγονός αντικατοπτρίζεται στα τρέχοντα στοιχεία.

Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία ξεπέρασε το όριο των τριών εκατομμυρίων τον Αύγουστο για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2015. Αυξήθηκε κατά 46.000 σε 3,025 εκατομμύρια, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης (BA) στη Νυρεμβέργη την Παρασκευή (29.8.25). Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 0,1 μονάδα στο 6,4%. «Τον Αύγουστο, συνέβη αυτό που περιμέναμε: Λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, η ανεργία αυξήθηκε σε πάνω από τρία εκατομμύρια», δήλωσε η επικεφαλής της BA, Άντρεα Νάλες.

Η αγορά εργασίας συνεχίζει να επηρεάζεται από την οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών. «Ωστόσο, υπάρχουν και αρχικά σημάδια σταθεροποίησης», τόνισε η Νάλες.

Προσαρμοσμένος για εποχικές διακυμάνσεις, ο αριθμός των ανέργων τον Αύγουστο ήταν 9.000 χαμηλότερος από ό,τι τον Ιούλιο του 2025. Οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 10.000. Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 153.000 τον Αύγουστο.

Η ανεργία συνήθως αυξάνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, επειδή οι εταιρείες προσλαμβάνουν λιγότερους ανθρώπους πριν από τις διακοπές και τη λήξη των μαθητειών.

Η σύγκριση του ποσοστού ανεργίας σε εθνικό επίπεδο δείχνει:

  • Το ποσοστό παρέμεινε υψηλότερο στις πόλεις-κρατίδια της Βρέμης (11,8%) και του Βερολίνου (10,5%),
  • και χαμηλότερο στα νότια ομόσπονδα κρατίδια της Βαυαρίας (4,2%) και της Βάδης-Βυρτεμβέργης (4,7%).

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης χρησιμοποίησε δεδομένα που ήταν διαθέσιμα έως τις 13 Αυγούστου για τα στατιστικά της.

Η αγορά εργασίας θεωρείται δείκτης υστέρησης και υστερεί σε σχέση με την οικονομία. Μια έρευνα του Ινστιτούτου Ifo με έδρα το Μόναχο έδειξε ότι οι εταιρείες στη Γερμανία περικόπτουν ολοένα και περισσότερο θέσεις εργασίας τον Αύγουστο λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης. «Η αγορά εργασίας δεν βγαίνει από την κρίση», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών του Ifo. «Η στασιμότητα της οικονομίας αναγκάζει τις εταιρείες να είναι επιφυλακτικές με τον προγραμματισμό του προσωπικού τους».

