Γερμανία: Η τιμή της βενζίνης σκαρφαλώνει στα 2,5 ευρώ το λίτρο – Συναγερμός στην κυβέρνηση

«Έως και 2,5 ευρώ το λίτρο ή και περισσότερο, η τιμή της βενζίνης» προβλέπουν οι βενζινοπώλες στη Γερμανία, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ η κυβέρνηση αναζητά τρόπους ελέγχου της κατάστασης.

Εκπρόσωπος της Ένωσης Πρατηριούχων στη Γερμανία δήλωσε σήμερα (10.3.2026) στη Rheinische Post ότι οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης (diesel) θα συνεχίσουν να αυξάνονται και δεν απέκλεισε να φθάσουν και να ξεπεράσουν τα 2,50 ευρώ/λίτρο. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με το εάν, πότε και με ποιο τρόπο θα πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση.

Η υπουργός Οικονομίας Καταρίνα Ράιχε δήλωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να διεξαχθεί έρευνα στους μηχανισμούς αύξησης των τιμών στα πρατήρια βενζίνης, με την υποψία ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ απείλησε τις εταιρίες καυσίμων με συνέπειες, σε περίπτωση που επιχειρήσουν, όπως είπε, να επωφεληθούν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Σεπ Μίλερ περιέγραψε μιλώντας στο ARD ως «απολύτως δυσανάλογη» την κατάσταση και ζήτησε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο όχι μόνο επιβολής προστίμων, αλλά και τις δυνατότητες παρέμβασης στις δραστηριότητες των εταιριών καυσίμων.

«Ορισμένες εταιρείες μπορεί να έχουν “στοιχηματίσει” σε μια έκπτωση στα καύσιμα, όπως αυτή που εφαρμόστηκε το 2022, στην αρχή του πολέμου κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο κ. Μίλερ. Η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε τότε προσωρινή μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα, προκειμένου να μετριάσει τις αυξήσεις τιμών στα πρατήρια για τους καταναλωτές, επικρίθηκε ωστόσο ότι με το μέτρο επωφελήθηκαν κυρίως οι εταιρείες. Ο κ. Μίλερ, ο οποίος ηγείται ομάδας εργασίας που ίδρυσε για το θέμα η κυβέρνηση, ζήτησε αντ’ αυτού να διερευνηθούν όλα τα πιθανά εργαλεία από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά των Καρτέλ και τις εταιρίες καυσίμων.