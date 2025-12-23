Συμβαίνει τώρα:
Γερμανία: Μεταρρυθμίσεις ζητά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων

Για τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης προειδοποιεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος του DIHK
iStock
iStock

Για τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης της Γερμανίας προειδοποιεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (DIHK) Πίτερ Άντριαν, ζητώντας τις «σωστές μεταρρυθμίσεις» από την κυβέρνηση και απευθύνοντας έκκληση προς τους εταίρους να συνεργαστούν για το καλό της χώρας.

«Αν δεν αντιμετωπίσουμε τις διαρθρωτικές προκλήσεις και δεν εφαρμόσουμε τις σωστές μεταρρυθμίσεις, ουσιαστικά δεν έχουμε καμία πιθανότητα να επιτύχουμε ξανά βιώσιμη και ισχυρή ανάπτυξη στη Γερμανία. Αν συνεχίσουμε έτσι, αν η οικονομία εξακολουθήσει να παραμένει στάσιμη ή η οικονομική ανάπτυξη παραμείνει τόσο υποτονική, τότε θα χάσουμε τη διεθνή μας ανταγωνιστικότητα», ανέφερε ο κ. Άντριαν σε συνέντευξή του στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Τόνισε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χάνει όλο και περισσότερο τα περιθώρια ελιγμού της. «Πρέπει τώρα – χωρίς όρους και προϋποθέσεις- να στείλουμε με συνέπεια όλα τα μηνύματα για την οικονομική ανάπτυξη», επισήμανε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει, στη βιομηχανία χάθηκαν τον τελευταίο χρόνο 170.000 θέσεις εργασίας, ενώ οι επενδύσεις σε βιομηχανικό εξοπλισμό έχουν μειωθεί στο επίπεδο του 2015. «Αυτό σημαίνει ότι έχουμε χάσει μια δεκαετία από άποψη επενδύσεων», εξηγεί ο πρόεδρος του DIHK και προσθέτει ότι η Γερμανία δεν είναι πλέον ανταγωνιστική διεθνώς ως επενδυτικός προορισμός.

«Το βλέπουμε αυτό στη βιομηχανία βασικών υλικών λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας και στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των προμηθευτών», αναφέρει και υποδεικνύει τις ασθενείς επενδύσεις, τις διεθνείς κρίσεις και την απειλή των αμερικανικών δασμών ως αιτίες της κρίσης, ενώ επισημαίνει την ιδιαίτερη επιβάρυνση που συνεπάγεται για τους επιχειρηματίες το υψηλό εργασιακό κόστος.

Ο Πίτερ Άντριαν εκφράζει ταυτόχρονα τη δυσπιστία του σχετικά με τις δυνατότητες του κυβερνητικού συνασπισμού να επιλύσει τα προβλήματα. «Είναι δύσκολο να επιτευχθούν αποτελέσματα μεταρρυθμίσεων εντός της δομής του συνασπισμού. Συχνά ένας από τους εταίρους αντιτίθεται σε κάτι. Θα θέλαμε τώρα να δούμε τους αρμόδιους να συνεργάζονται και να εργάζονται για σοβαρές μεταρρυθμίσεις», δηλώνει και ζητά «ταχεία δράση», επίσπευση της μείωσης του εταιρικού φόρου που έχει προγραμματιστεί για το 2028 και μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό ελάχιστο για όλους.

«Δεν έχουν χαθεί τα πάντα, αν όμως οι πολιτικοί ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Αν ο καγκελάριος και η ομάδα του καταφέρουν να εφαρμόσουν τις προτάσεις για μεταρρυθμίσεις, τις αλλαγές στο βασικό επίδομα, στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και αν υπάρξει επιτέλους αισθητή μείωση της γραφειοκρατίας», τονίζει ο κ. Άντριαν.

Στο ίδιο πνεύμα τοποθετήθηκε χθες και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) Πίτερ Λάιμπινγκερ, ο οποίος έκανε λόγο για την «χειρότερη κρίση από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας» και ανέφερε ότι οι επιχειρηματίες είναι «πιο απογοητευμένοι από ποτέ».

