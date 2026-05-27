Γερμανία: Οι «Πέντε Σοφοί» ψαλίδισαν την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στο 0,5% από 0,9%

Δυσοίωνες προβλέψεις για τη Γερμανία και ιδίως την ανάπτυξη της χώρας φέρνει η εαρινή πρόβλεψη του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, καθώς οι «Πέντε Σοφοί» του ΥΠΟΙΚ εκτιμούν στην εαρινή τους πρόβλεψη ότι το γερμανικό ΑΕΠ θα αυξηθεί μόνο 0,5% έναντι της πρόβλεψης για 0,9%, που είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2025.

Με τη Γερμανία, όπως και κάθε χώρα της Ευρώπης, να έχει πέσει θύμα των πολύ σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν, το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων εκτιμά ότι η ανάπτυξη για το 2026 θα περιοριστεί αρκετά για μια σειρά από λόγους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επισημαίνουν στην ανακοίνωση τους, οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες έχουν εκτοξευτεί λόγω της ενεργειακής κρίσης, τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, με αποτέλεσμα να διαβρώνουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Οι «Πέντε Σοφοί» του γερμανικού ΥΠΟΙΚ προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 3,0% το 2026 και θα υποχωρήσει ελαφρώς στο 2,7% το 2027, ενώ το 2025 είχε κυμανθεί στο 2,2%.

«Το υψηλό κόστος ενέργειας ασκεί επίσης πίεση στις επιχειρήσεις, περιορίζοντας περαιτέρω την ήδη μειωμένη βιομηχανική παραγωγή και καταπνίγοντας την ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα», αναφέρουν χαρακτηριστικά και προσθέτουν πως οι δημόσιες δαπάνες που προκύπτουν από το χρηματοδοτικό πακέτο για την άμυνα και τις υποδομές αναμένεται να προσφέρουν κάποια στήριξη στην οικονομική ανάπτυξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καμπανάκι» για συντάξεις και ταμεία

Στην έκθεση δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πορεία των ασφαλιστικών εισφορών και στον αντίκτυπό τους στη γερμανική οικονομία, ενόψει και της εξαγγελθείσας από την κυβέρνηση μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η δημογραφική γήρανση εντείνει την πίεση στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς όπως επισημαίνουν οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης αυξάνονται ταχύτερα από τα έσοδα που προέρχονται από τις εισφορές. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσοστό εισφορών κοινωνικής ασφάλισης προβλέπεται να φθάσει σε σχεδόν 50% έως το 2040.

Προειδοποιούν ότι αυτή η τάση καθίσταται ολοένα και μεγαλύτερο «βαρίδι» για τη συνολική οικονομία, με τα υψηλότερα ποσοστά εισφορών να αυξάνουν το κόστος εργασίας των επιχειρήσεων και να μειώνουν το καθαρό εισόδημα των νοικοκυριών, αλλά και τη δυνατότητα τους για κατανάλωση

«Πρέπει να επιβραδυνθεί η προβλεπόμενη αύξηση των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να σταθεροποιηθεί τόσο η βάση εσόδων όσο και το επίπεδο παροχών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Μόνικα Σνίτσερ και πρόσθεσε ότι η αναμενόμενη αύξηση των εισφορών θα μειώσει το ΑΕΠ κατά 0,5 έως 0,9% έως το 2035.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα των «Πέντε Σοφών» οι προσομοιώσεις στο σύστημα δείχνουν ότι οι νεότερες ομάδες ασφαλισμένων θα πρέπει στο εξής να διαθέτουν σημαντικά μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων τους σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές.

Θέλοντας να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο κίνδυνο για την γερμανική οικονομία, οι οικονομολόγοι εισηγούνται να μειωθούν οι δαπάνες στη νοσοκομειακή περίθαλψη και τα φαρμακευτικά προϊόντα, με παράλληλη ενίσχυση των μέτρων πρόληψης, αλλά και μεταρρυθμίσεις, όπως την κατάργηση της ασφαλιστικής κάλυψης συζύγων χωρίς εισφορές, όταν δεν υπάρχουν παιδιά.