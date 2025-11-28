Γερμανία: «Πράσινο φως» για εξοπλισμούς 2,9 δισ. ευρώ

Στην έγκριση της αγοράς 2,9 δισ. ευρώ (3,4 δισ. δολάρια) για την ενίσχυση της άμυνας πρόκειται να προχωρήσουν οι Γερμανοί βουλευτές, καλύπτοντας 11 συμβάσεις στρατιωτικών προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων drones, τυφεκίων και πυραύλων, με το μεγαλύτερο μέρος των παραγγελιών να κατευθύνεται σε εγχώριους κατασκευαστές.

Σύμφωνα με έγγραφα προμηθειών που είδε το Bloomberg News, το υπουργείο Άμυνας έχει ζητήσει από το κοινοβούλιο το πράσινο φως για μια σειρά παραγγελιών, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η αγορά έως και 250.000 τυφεκίων εφόδου G95 από την Heckler & Koch, συνολικού ύψους 765 εκατ. ευρώ. Οι σχετικές εγκρίσεις αναμένεται να δοθούν σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών την ερχόμενη εβδομάδα.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Γερμανία έχει ξεκινήσει μια εκτεταμένη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των ενόπλων της δυνάμεων, εγκαταλείποντας τη δημοσιονομική αυστηρότητα για να διοχετεύσει δισεκατομμύρια ευρώ στην ενίσχυση της αμυντικής της ετοιμότητας.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έχουν δεσμευτεί να μετατρέψουν τη Bundeswehr στον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης, επενδύοντας σε νέα drones, δορυφόρους και αμυντικές τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας αγορές χρέους.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, μεταξύ των εταιρειών που αναμένεται να κερδίσουν σημαντικές παραγγελίες βρίσκονται η Rheinmetall AG, η Heckler & Koch, η Daimler Benz AG, καθώς και οι ανερχόμενες γερμανικές εταιρείες drones Quantum Systems και Helsing.

Το υπουργείο επιδιώκει επίσης την προμήθεια έως και 250.000 συστοιχιών στόχευσης λέιζερ από τη Rheinmetall Soldier Electronics έναντι 490 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Mercedes Benz φαίνεται να εξασφαλίζει σύμβαση 379 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 1.744 στρατιωτικών οχημάτων εκτός δρόμου, ενώ μια κοινοπραξία των Rheinmetall Electronics, 3M Deutschland και CeoTronics AG θα παρέχει 191.000 στρατιωτικά ακουστικά, αξίας 346 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο επιδιώκει επίσης έγκριση για την αγορά έως και 750 τακτικών αναγνωριστικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την νεοσύστατη εταιρεία Quantum Systems με έδρα το Μόναχο έναντι 85 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Σε μια προσπάθεια να αναβαθμίσει την επιτήρηση της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ – και ειδικά της Λιθουανίας, όπου η Γερμανία αναπτύσσει μόνιμη ταξιαρχία αρμάτων – το υπουργείο σχεδιάζει να αναθέσει σε δύο ανταγωνιστικές κοινοπραξίες συμβόλαιο 68 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης. Η πρώτη κοινοπραξία αποτελείται από τις Airbus Defence & Space και Quantum Systems, ενώ η δεύτερη από τις Helsing και Arx Robotics. Τα έγγραφα αναφέρουν ότι προβλέπεται μεγαλύτερη σύμβαση σε επόμενο στάδιο.

Από τους λίγους ξένους ομίλους που θα ωφεληθούν είναι η νορβηγική Kongsberg Defence & Aerospace, καθώς ο γερμανικός στρατός επιδιώκει να προμηθευτεί πυραύλους αξίας 445 εκατ. ευρώ για τα μαχητικά F-35. Η συγκεκριμένη εξουσιοδότηση ακολουθεί τη σύμβαση που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο για το ίδιο πρόγραμμα.