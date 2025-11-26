Γερμανία: Προγράμματα μείωσης μισθολογικού κόστους εφαρμόζουν οι μεγάλες γερμανικές εταιρείες

Να απαλλαγούν από τους ακριβότερους υπαλλήλους τους, προκειμένου να περιορίσουν το μισθολογικό κόστος τους, επιδιώκουν μεγάλες γερμανικές επιχειρήσεις, υπό την πίεση της υποτονικής οικονομικής απόδοσης, όπως αναδεικνύεται σε σχετική έρευνα της Handelsblatt.

Σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα, μόνο το ενιάμηνο του τρέχοντος έτους εισηγμένες εταιρείες στον DAX δαπάνησαν περίπου 6 δισ. ευρώ για διαδικασίες αναδιάρθρωσης, ενώ για ολόκληρο το 2024 δαπανήθηκαν αντίστοιχα 16 δισεκατομμύρια. Το κόστος αντικατοπτρίζεται πλέον σαφώς στους ισολογισμούς, περιορίζοντας τα καθαρά κέρδη των εταιρειών, με τα κεφάλαια να διοχετεύονται κυρίως σε μειώσεις προσωπικού, προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης και πακέτα αποζημίωσης, πολλά εκ των οποίων φθάνουν ακόμη και σε εξαψήφια ποσά, όπως π.χ. στην Volkswagen και στην Mercedes.

Ενδεικτικά, ένας 50χρονος επικεφαλής υποτμήματος στην VW με μηνιαίες αποδοχές 9.000 ευρώ και 20 ή περισσότερα χρόνια εργασίας, μπορεί να λάβει περισσότερα από 400.000 ευρώ ως αποζημίωση απόλυσης. Αυτή είναι και η μέγιστη δυνατή αποζημίωση, αλλά ακόμη και σε χαμηλότερες μισθολογικές κλίμακες, το ποσό κυμαίνεται μεταξύ 47.000 ευρώ για 10 χρόνια εργασίας και 100.000 για 20 χρόνια.

Η Mercedes έχει επίσης ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να εξοικονομήσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2027 και ήδη από τις αρχές του έτους έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου περίπου 40.000 εργαζόμενοι, με τα μπόνους να είναι υψηλότερα για όσους συμφώνησαν έως τον Ιούλιο. Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει συμφωνήσει να καταβάλει ακόμη και εξαψήφια ποσά ως αποζημιώσεις. Ένας 55χρονος επικεφαλής ομάδας με μικτές μηνιαίες αποδοχές 9.000 ευρώ και 30 χρόνια εργασίας στην εταιρία, μπορεί να περιμένει αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ, ενώ ένας εργαζόμενος 30 ετών με ακαθάριστο μηνιαίο μισθό 6.000 ευρώ θα μπορούσε να λάβει έως και 100.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα η Bayer προσφέρει πακέτα αποζημίωσης με γνώμονα το «όσο νωρίτερα, τόσο περισσότερα». Ένας εργαζόμενος με 35 χρόνια στην εταιρία θα μπορούσε να λάβει 52,5 μισθούς. Με μηνιαίες αποδοχές ύψους 8.000 ευρώ, αυτό ανέρχεται σε 420.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα οι εταιρίες προωθούν και προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης, για όσους είναι τουλάχιστον 57 ετών και έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για 35 χρόνια εργασίας. Πολλές εταιρίες προτείνουν να καταβάλουν την αποζημίωση απόλυσης σε μηνιαίες δόσεις για διάστημα έξι ετών. Συνολικά, στην κορυφή του καταλόγου με τις δαπάνες για προγράμματα μείωσης κόστους βρίσκεται η Mercedes-Benz με 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ σε ανάλογες ενέργειες, ακολουθούμενη από την Volkswagen με 900 εκατομμύρια. H Siemens και η Commerzbank δαπάνησαν από περίπου 500 εκατομμύρια, ενώ η Bayer 400 εκατομμύρια.

Την τάση επιβεβαιώνει και το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Ifo του Μονάχου. «Πολλές εταιρίες συνεχίζουν να μειώνουν θέσεις εργασίας. Λόγω της υποτονικής οικονομίας, η αγορά εργασίας παραμένει αδύναμη», δήλωσε ο Κλάους Βολράμπε, ερευνητής του Ινστιτούτου. Στο Βαρόμετρο Απασχόλησης του Ifo, ο δείκτης μειώθηκε από 93,5 μονάδες τον Οκτώβριο σε 92,5 τον Νοέμβριο, με τις περικοπές να επηρεάζουν όλους τους κλάδους. Από τους βαρύτερα πληττόμενους τομείς είναι αυτοί της φιλοξενίας, των τραπεζών και της τεχνολογίας, ενώ μόνο οι δικηγορικές και φοροτεχνικές εταιρίες φαίνεται ότι, αντιθέτως, αναζητούν προσωπικό για νέες προσλήψεις.