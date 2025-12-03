Γερμανικό pressing για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών assets υπέρ της Ουκρανίας

Την έκκλησή της προς τα κράτη – μέλη της ΕΕ επανέλαβε η Γερμανία την Τετάρτη (3.12.25) για να συμφωνήσουν στη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε ότι το Βερολίνο συνεχίζει τις διπλωματικές του προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ αυτόν τον μήνα σχετικά με τη χρήση ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτό πρέπει να γίνει σε ασφαλή νομική βάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω σε αυτό και θα παρουσιάσει τις προτάσεις της. Το υποστηρίζουμε αυτό και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες του Βελγίου. Είναι δικαιολογημένες, αλλά το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Επίσης, ο Γερμανός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι: «Μπορεί να επιλυθεί αν είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε από κοινού την ευθύνη. Η Γερμανία είναι έτοιμη να το πράξει και ενθαρρύνει όλα τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ να πράξουν το ίδιο. Είμαι πολύ βέβαιος ότι η πρόταση της καγκελαρίου θα επικρατήσει τελικά».

Ωστόσο, το Βέλγιο – το οποίο φιλοξενεί τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό οργανισμό που κατέχει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία – έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις. Η βελγική κυβέρνηση φοβάται ότι μπορεί να αντιμετωπίσει νομικά προβλήματα και να επωμιστεί μόνη της το οικονομικό βάρος. Γι’ αυτό επιμένει ότι όλοι οι εταίροι της ΕΕ πρέπει να μοιραστούν τους οικονομικούς και νομικούς κινδύνους.

Την Τετάρτη, ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών, Μαξίμ Πρεβό, επανέλαβε τις ανησυχίες της χώρας σχετικά με το σχέδιο της ΕΕ. «Έχουμε το απογοητευτικό συναίσθημα ότι δεν μας ακούνε οι ανησυχίες μας υποβαθμίζονται. Το κείμενο που θα καταθέσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τις ανησυχίες μας», δήλωσε ο Πρεβό στους δημοσιογράφους.