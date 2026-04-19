H Αίγυπτος κατασκευάζει το δικό της «The Ellinikon» έξω από το Κάιρο, επένδυση 27 δισ. δολάρια για μια νέα πόλη

Ο αιγυπτιακός όμιλος ακινήτων Talaat Moustafa ανακοίνωσε επένδυση 27 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη μιας νέας πόλης στα περίχωρα του Καΐρου.

Σε έκταση άνω των 2 εκατ. τετραγωνικών μέτρων, η επένδυση στην πόλη έξω από το Κάϊρο θα περιλαμβάνει 165 οικιστικούς, επιχειρηματικούς και εμπορικούς πύργους, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Χισάμ Ταλάατ Μουσταφά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την ονομασία «Ραχοκοκαλιά» (The Spine), είναι το τελευταίο μεγάλο πρότζεκτ σε μια χώρα που έχει προσελκύσει δεκάδες δισ. δολάρια σε επενδύσεις από τον Κόλπο για πολυτελείς παράκτιες αναπτύξεις.

Δεν έχει δοθεί χρονοδιάγραμμα για το έργο, αλλά ο Μουσταφά δήλωσε ότι η ανάπτυξη θα δημιουργήσει πάνω από 155.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και θα προσελκύσει δεκάδες εκατ. επισκέπτες ετησίως.

«Το The Spine είναι η ραχοκοκαλιά μιας σύγχρονης οικονομίας που δημιουργείται», δήλωσε ο Μουσταφά σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο (18.4.2026), στην οποία παρευρέθηκαν επίσης ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός Μουσταφά Μαντμπούλι και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Χασάν Αμπντάλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Bloomberg ο Ταλαάτ Μουσταφά έχει εργαστεί σε μεγάλα έργα στο παρελθόν και η εταιρεία στην οποία ηγείται είναι πίσω από το Ρας Ελ-Χέκμα, που αποτελεί επίκεντρο μέρους των 35 δισ. δολαρίων που επένδυσαν στην Αίγυπτο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πριν από δύο χρόνια.

Επίσης, η νέα επένδυση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από νέα έργα υποδομής που αναπτύσσει η Αίγυπτος την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής μιας νέας διοικητικής πρωτεύουσας ανατολικά του ιστορικού Καΐρου, ένα γιγαντιαίο έργο αστικής ανάπτυξης που οικοδομείται στην έρημο.