H Apple σε νέα εποχή: Πρέπει να αποδείξει ότι είναι ο «παίκτης» που ορίζει τις παγκόσμιες τάσεις – Το στοίχημα για τη νέα ηγεσία

Η Apple μπαίνει σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις της τελευταίας δεκαετίας, καθώς ο Tιμ Κουκ αποχωρεί από τη θέση του CEO, μεταβαίνοντας σε ρόλο εκτελεστικού προέδρου, για να δώσει σκυτάλη στον Τζον Τέρνους προκειμένου να οδηγήσει την τεχνολογικό κολοσσό στη νέα εποχή.

Ο Τέρνους, ως νέος CEO, καλείται να επικεντρώσει τη στρατηγική της Apple στην επιτάχυνση της επέκτασης της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), στην διατήρηση της κυριαρχίας του iPhone και στην επέκταση των υπηρεσιών. Το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί «αγκάθι» για την εταιρεία, καθώς δεν μπήκε αρκετά νωρίς και αρκετά δυναμικά στον κλάδο, με αποτέλεσμα να έχει μείνει πίσω από τον ανταγωνισμό σε ορισμένους τομείς.

Η «πληγή» της τεχνητής νοημοσύνης

Όμως οι μέτοχοι δεν θα είναι πρόθυμοι να κάνουν μεγάλη υπομονή και περιμένουν άμεσα από τον Τέρνους να χαράξει καθαρή στρατηγική ως προς τον τρόπο που θα κινηθεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Μέχρι σήμερα, η στρατηγική AI της Apple διακρίνεται για την αποφυγή μεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών, την ώρα που η Microsoft, η Google, η Amazon και η Meta δεσμεύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε συνδυασμένες επενδύσεις, για τη δημιουργία νέων data centers και τον εξοπλισμό τους με ακριβούς AI επεξεργαστές.

Εκτός αυτού, η Apple έχει αποφύγει να προχωρήσει επιθετικά σε αυτόν τον τομέα και αντί γι’ αυτό βασίζεται στο Gemini της Google για να τροφοδοτεί τις λειτουργίες AI της, συμπεριλαμβανομένης και της σημαντικής αναβάθμισης του Siri που αναμένεται αργότερα μέσα στο 2026, κίνηση που επίσης κρίνεται αργοπορημένη.

Εγγύηση το iphone

Η Apple συνεχίζει να πουλά τεράστιες ποσότητες iPhone, καθώς στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, τα έσοδα από το iPhone αυξήθηκαν κατά 23% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, φτάνοντας τα 85,3 δισ. δολάρια, μια άνοδος που η εταιρεία απέδωσε στις ισχυρές πωλήσεις των μοντέλων iPhone 17 που κυκλοφόρησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Κουκ είχε δηλώσει τότε ότι η ζήτηση για το iPhone ήταν «απλώς εντυπωσιακή». Η εταιρεία έχει προγραμματιστεί να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του δεύτερου οικονομικού τριμήνου την επόμενη εβδομάδα. Ο Κουκ θα παραμείνει CEO μέχρι τότε, αλλά οι επενδυτές αναμένεται να απευθύνουν πολλές ερωτήσεις προς τον Τέρνους και προς το πού βλέπει να κατευθύνεται η Apple.

Το «αίνιγμα» των υπηρεσιών και του ΑΙ

Το hardware με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να είναι η τάση της αγοράς, μέσα από έναν συνδυασμό φορετών συσκευών (wearables), ρομποτικής και πιθανώς άλλης τεχνολογίας που η Apple δεν έχει ακόμη αποκαλύψει. Τον Ιανουάριο, το Bloomberg ανέφερε ότι η Apple επιταχύνει την ανάπτυξη τριών επερχόμενων AI wearables που βασίζονται στη Siri: έξυπνα γυαλιά, ένα «pendant» (φορετό μενταγιόν/συσκευή) και AirPods με κάμερες.

Ο Τέρνους καλείται να ενισχύσει την τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα υπηρεσιών, της Apple, όπου η εταιρεία βασίζεται στο γεγονός ότι οι χρήστες iPhone πληρώνουν συνδρομές για υπηρεσίες όπως το AppleCare, το iCloud και το Apple TV+, καθώς και για τη χρήση του Apple Pay. Αναλυτές αναφέρουν πως η Apple θα δυσκολευτεί σε αυτό το κομμάτι καθώς το ολοένα μεταβαλόμενο περιβάλλον της τεχνητής νοσημοσύνης, δείχνει να έχει προσπεράσει σε κάποιο βαθμό την εταιρεία, που καλείται να επανέλθει και να κοιτάξει στα μάτια τους ανταγωνιστές της.

Παράλληλα, ο νέος CEO του τεχνολογικού κολοσσού θα πρέπει να αποφασίσει αν η εταιρεία θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στην ιδιωτικότητα ή αν θα υιοθετήσει πιο έντονα την εξατομίκευση που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Για τον Κουκ, η προσέγγιση της Apple που δίνει προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα των δεδομένων των χρηστών υπήρξε βασικό διαφοροποιητικό στοιχείο σε σχέση με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Meta και η Google, οι οποίοι εξειδικεύονται στη διαφήμιση μέσω στόχευσης χρηστών.