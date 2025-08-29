Διεθνή

HΠΑ: Αυξήθηκε η κατανάλωση τον Ιούλιο παρά τον επίμονο πληθωρισμό

Η αύξηση αυτή ενισχύθηκε από την αύξηση των εισοδημάτων και οφείλεται κυρίως στα αγαθά
Κατάστημα στη Νέα Υόρκη
REUTERS / Jeenah Moon / File Photo

Αυξήθηκαν οι καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ τον Ιούλιο κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων τεσσάρων μηνών, υποδηλώνοντας ανθεκτική ζήτηση ενόψει της επίμονης πληθωρισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (29.8.2025) το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης στις ΗΠΑ, οι καταναλωτικές δαπάνες, προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό, αυξήθηκαν κατά 0,3%. Η αύξηση αυτή ενισχύθηκε από την αύξηση των εισοδημάτων και οφείλεται κυρίως στα αγαθά.

Ο λεγόμενος δείκτης τιμών βασικών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, ο οποίος εξαιρεί τα είδη διατροφής και ενέργειας και προτιμάται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με τον Ιούνιο. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,9%, το υψηλότερο ποσοστό από τον Φεβρουάριο.

Τα τελευταία στοιχεία, τα οποία έδειξαν αύξηση των τιμών των υπηρεσιών, ενδέχεται να εντείνουν τις ανησυχίες για μια πιο ανησυχητική αύξηση του πληθωρισμού, καθώς οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επηρεάζουν επίσης την οικονομία. Προς το παρόν, οι Αμερικανοί συνεχίζουν να ξοδεύουν, αλλά δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσει αυτή η δυναμική εν μέσω αυξανόμενων τιμών και αποδυναμωμένης αγοράς εργασίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Το εθνικό νόμισμα της Ινδίας υποχωρεί σε επίπεδα ρεκόρ λόγω ανησυχιών για τον αντίκτυπο των δασμών των ΗΠΑ
Το ινδικό νόμισμα βρίσκεται υπό πίεση καθώς οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ τέθηκαν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα, στοχεύοντας σε βιομηχανίες έντασης εξαγωγών, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα υποδήματα και τα κοσμήματα
Ινδία, Δεδομένα Χρηματιστηρίου
Στα δικαστήρια η Λίζα Κουκ με τον Τραμπ για την αποπομπή της από τη Fed
Η αγωγή αποτελεί μια σημαντική κλιμάκωση της αυξανόμενης σύγκρουσης μεταξύ του Λευκού Οίκου και της κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ Fed, η οποία έχει αντισταθεί στις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων
Λίζα Κουκ Fed
Newsit logo
Newsit logo