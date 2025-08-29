HΠΑ: Αυξήθηκε η κατανάλωση τον Ιούλιο παρά τον επίμονο πληθωρισμό

Αυξήθηκαν οι καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ τον Ιούλιο κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων τεσσάρων μηνών, υποδηλώνοντας ανθεκτική ζήτηση ενόψει της επίμονης πληθωρισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (29.8.2025) το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης στις ΗΠΑ, οι καταναλωτικές δαπάνες, προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό, αυξήθηκαν κατά 0,3%. Η αύξηση αυτή ενισχύθηκε από την αύξηση των εισοδημάτων και οφείλεται κυρίως στα αγαθά.

Ο λεγόμενος δείκτης τιμών βασικών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, ο οποίος εξαιρεί τα είδη διατροφής και ενέργειας και προτιμάται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με τον Ιούνιο. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,9%, το υψηλότερο ποσοστό από τον Φεβρουάριο.

Τα τελευταία στοιχεία, τα οποία έδειξαν αύξηση των τιμών των υπηρεσιών, ενδέχεται να εντείνουν τις ανησυχίες για μια πιο ανησυχητική αύξηση του πληθωρισμού, καθώς οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επηρεάζουν επίσης την οικονομία. Προς το παρόν, οι Αμερικανοί συνεχίζουν να ξοδεύουν, αλλά δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσει αυτή η δυναμική εν μέσω αυξανόμενων τιμών και αποδυναμωμένης αγοράς εργασίας.