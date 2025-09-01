Συμβαίνει τώρα:
Ανατροπή νταλίκας στην Αθηνών – Κορίνθου στα Μέγαρα – Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες
Η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς Τραμπ καθυστερεί την οικονομική «δύναμη» που προέβλεψε ο Λούτνικ

Τον Μάρτιο, ο Λούτνικ παρουσίασε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι εμπορικές πολιτικές του Τραμπ θα μεταφραζόταν σε επενδύσεις που θα τόνωναν τις κατασκευές από τώρα και στο εξής
Χάουαρντ Λούτνικ
Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ / REUTERS / Annabelle Gordon

Η τελευταία νομική ήττα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους δασμούς αυξάνει την αβεβαιότητα για τους Αμερικανούς εισαγωγείς, ενώ καθυστερεί τα οικονομικά οφέλη που ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ προέβλεπε ότι θα αποφέρει η κυβέρνηση.

Η απόφαση του αμερικανικού εφετείου την Παρασκευή που δήλωσε ότι οι περισσότεροι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι προσθέτει ένα επίπεδο πολυπλοκότητας, ενώ αμφισβητεί την εξουσία του προέδρου να επιβάλλει φόρους στις εταιρείες για να τις ενθαρρύνει να παράγουν ή να προμηθεύονται ό,τι χρειάζονται στο εσωτερικό της χώρας.

Οι δικαστές επέτρεψαν τη διατήρηση των δασμών κατά τη διάρκεια της δίκης, απειλώντας να παγώσουν τις επενδυτικές αποφάσεις των εταιρειών έως ότου καταστεί σαφέστερο το κόστος των δασμών.

«Γνωρίζουμε ότι αυτοί οι δασμοί θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου και, στη συνέχεια, ο Τραμπ πιθανότατα θα τους προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο», δήλωσε η Τζένιφερ ΜακΚίουν, επικεφαλής παγκόσμια οικονομολόγος της Capital Economics, στο Bloomberg Television σήμερα (1.9.2025). «Επομένως, μπορεί να υπάρξει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση μέχρι να μάθουμε τι πραγματικά συμβαίνει». 

Αυτή η χρονική συγκυρία δεν δημιουργεί μόνο εμπόδια στην ανάπτυξη, αλλά και πιθανές πολιτικές προκλήσεις για τον Τραμπ, ο οποίος έχει προτιμήσει την ταχύτητα από την ουσία στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και έχει υποσχεθεί ότι οι επενδυτικές δεσμεύσεις που θα αποσπάσει στις διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε αναγέννηση του μεταποιητικού τομέα. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ασία και την Ευρώπη φάνηκαν να αγνοούν την απόφαση σήμερα Δευτέρα, ενώ οι συναλλαγές στις ΗΠΑ ήταν κλειστές λόγω της Ημέρας της Εργασίας (Labor Day).

«Για κάθε εταιρεία που συνεργάζεται με τις ΗΠΑ, αυτό σημαίνει ότι δεν θα ληφθούν τώρα καμία δομική εταιρική απόφαση», δήλωσε ο Carsten Brzeski, παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικών της ING. «Ενώ οι αγορές φαίνεται να έχουν αδρανήσει σε ό,τι αφορά το εμπόριο, η απόφαση του δικαστηρίου θα επαναφέρει την αβεβαιότητα». 

Ο Jonathan Gold, αντιπρόεδρος της εφοδιαστικής αλυσίδας και της τελωνειακής πολιτικής της National Retail Federation, δήλωσε σε ανακοίνωση μετά την απόφαση ότι «η συνεχιζόμενη αστάθεια απειλεί την οικονομική ανάπτυξη και τελικά, και σίγουρα, θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που θα πληρώσουν οι Αμερικανοί καταναλωτές». 

Τον Μάρτιο, ο Λούτνικ παρουσίασε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι εμπορικές πολιτικές του Τραμπ θα μεταφραζόταν σε επενδύσεις που θα τόνωναν τις κατασκευές από τώρα και στο εξής.

«Από το τρίτο τρίμηνο, θα αρχίσετε να αισθάνεστε την επίδραση του Ντόναλντ Τραμπ και το τέταρτο τρίμηνο θα αισθανθείτε τη δύναμη της οικονομίας του», δήλωσε στο Bloomberg Television.

Αυτή η αρχική αίσθηση εμπιστοσύνης έχει μειωθεί, καθώς η εφαρμογή των δασμών αποδείχθηκε πιο δύσκολη από το αναμενόμενο και οι εμπορικές συμφωνίες με οικονομίες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα ήταν ασαφείς, μη εφαρμόσιμες δομές και όχι ολοκληρωμένες συμφωνίες που προσφέρουν προβλεψιμότητα.

Εν τω μεταξύ, η αμερικανική οικονομία δεν έχει ακόμη δείξει τη δυναμική που περιέγραψε ο Λούτνικ πριν από σχεδόν έξι μήνες.

Διεθνή
