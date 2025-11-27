Η ΕΕ εγκρίνει το «Omnibus V»: Ταχύτερες αδειοδοτήσεις και ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας

Το «πράσινο φως» στη δέσμη μέτρων απλούστευσης έδωσε χθες (26.11.25) το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας της άμυνας και της συνολικής ετοιμότητας της Ένωσης.

Συγκεκριμένα, το πακέτο, γνωστό ως «Omnibus V», περιλαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες που απλοποιούν σημαντικές ρυθμίσεις για προμήθειες ασφάλειας και άμυνας, επιτρέπουν ταχύτερες επενδύσεις και βελτιώνουν τις συνθήκες στην αγορά για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

1. Σχέδιο κανονισμού για την αμυντική ετοιμότητα

Η πρώτη από τις νομοθετικές παρεμβάσεις φέρνει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ), με στόχο την απλούστευση διαδικασιών και τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου πλαισίου για έργα που ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ένωσης.

Βασικά στοιχεία του κανονισμού:

Περιορισμός επιλεξιμότητας δαπανών για δοκιμές εκτός ΕΕ , με εξαίρεση δοκιμές που πραγματοποιούνται στην Ουκρανία .

, με εξαίρεση δοκιμές που πραγματοποιούνται στην . Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να ωφελούν άμεσα τα έργα και να ενισχύουν την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση Άμυνας (EDTIB) .

πρέπει να ωφελούν άμεσα τα έργα και να ενισχύουν την . Ενισχυμένη συμμετοχή ΜΜΕ , μέσω αύξησης του μπόνους χρηματοδότησης για έργα που περιλαμβάνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

, μέσω αύξησης του μπόνους χρηματοδότησης για έργα που περιλαμβάνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα κράτη – μέλη που συγχρηματοδοτούν αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στα αποτελέσματα των αναπτυξιακών έργων με δίκαιους όρους .

στα αποτελέσματα των . Διατηρούνται οι τροποποιήσεις για την περιβαλλοντική και χημική νομοθεσία, με σαφείς εξαιρέσεις για τη χρήση χημικών ουσιών σε δραστηριότητες αμυντικής ετοιμότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας υγείας και περιβάλλοντος.

2. Σχέδιο κανονισμού για την επιτάχυνση της χορήγησης αδειών

Η δεύτερη παρέμβαση στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας σε κρίσιμες διαδικασίες αδειοδότησης, προκειμένου τα αμυντικά έργα να μπορούν να προχωρούν με ταχύτερους και πιο προβλέψιμους ρυθμούς.

Κύρια σημεία της ρύθμισης:

Δυνατότητα ευέλικτης παράτασης έως 90 ημερών , όταν απαιτείται.

, όταν απαιτείται. Εφαρμογή σιωπηρής έγκρισης , εάν η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει εμπρόθεσμα.

, εάν η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει εμπρόθεσμα. Υποχρέωση ενημέρωσης του φορέα υλοποίησης εντός 10 ημερών σε περίπτωση σιωπηρής έγκρισης και διευκρινίζει ότι η απόφαση μπορεί να προσβληθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν αν ένα έργο πληροί τα κριτήρια «αμυντικής ετοιμότητας» .

αποφασίζουν αν ένα έργο πληροί τα κριτήρια . Παρέχεται η δυνατότητα παρέκκλισης από τη σιωπηρή έγκριση, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις όπου τεκμηριώνεται σοβαρός κίνδυνος για την υγεία, την ασφάλεια των εργαζομένων, την εθνική ασφάλεια ή το περιβάλλον.

3. Σχέδιο οδηγίας για τις ενδοενωσιακές μεταφορές και τις αμυντικές συμβάσεις

Η τρίτη σημαντική αλλαγή αφορά την απλούστευση των μεταφορών αμυντικών προϊόντων και των διαδικασιών προμηθειών, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις επιχειρησιακές ανάγκες.

Οι βασικές αλλαγές:

Αύξηση των κατωτάτων ορίων , ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να επικεντρωθούν οι αρχές στα μεγάλα έργα στρατηγικής σημασίας.

, ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να επικεντρωθούν οι αρχές στα μεγάλα έργα στρατηγικής σημασίας. Διατήρηση της δυνατότητας χρήσης της απλουστευμένης «διαπραγματευτικής» διαδικασίας για κοινές προμήθειες και καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες.

για κοινές προμήθειες και καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες. Περαιτέρω απλούστευση των όρων για τη γρήγορη ικανοποίηση επειγουσών αμυντικών αναγκών.

Η συζήτηση για τη ρήτρα «ευρωπαϊκής προτίμησης» αναβάλλεται για την επόμενη αναθεώρηση των οδηγιών περί προμηθειών. Η τρέχουσα εστίαση παραμένει στην απλούστευση.

Τι σημαίνει το πακέτο για την Ευρώπη

Με τη συμφωνία του Συμβουλίου, ξεκινά τώρα η φάση διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν τις τελικές ψηφοφορίες. Το «Omnibus V» αναμένεται να επιταχύνει τους χρόνους υλοποίησης κρίσιμων αμυντικών προγραμμάτων, να ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα των κρατών – μελών και να δημιουργήσει σταθερό πλαίσιο για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.