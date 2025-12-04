Διεθνή

Η ΕΕ επανεξετάζει τους δασμούς για τα ηλεκτρικά SUV της Volkswagen που κατασκευάζονται στην Κίνα

Η επανεξέταση επικεντρώνεται σε δασμό 20,7% στις εισαγωγές του Cupra Tavascan, ενός σπορ SUV
Ηλεκτρικό SUV
REUTERS / Leonhard Simon / File Photo

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επανεξετάσει τους δασμούς για ηλεκτρικό SUV που παράγει η Volkswagen στην Κίνα, ανακουφίζοντας -προς το παρόν- τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία από τους αυξημένους δασμούς της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε την κίνηση αυτή σήμερα Πέμπτη (4.12.2025). Αυτό συμβαίνει λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά την επιβολή δασμών από την ΕΕ που φτάνουν το 45% περίπου στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα, εντείνοντας τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των εξαγωγικών δυνάμεων.

Η επανεξέταση επικεντρώνεται σε δασμό 20,7% στις εισαγωγές του Cupra Tavascan, ενός σπορ SUV που παράγει η Volkswagen με έναν τοπικό συνεργάτη στην Χεφέι. Στην πρότασή τους που οδήγησε στην επανεξέταση, η κινεζική κοινοπραξία της Volkswagen και η ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία Seat πρότειναν μια ετήσια ποσόστωση εισαγωγών και μια ελάχιστη τιμή εισαγωγής για το μοντέλο.

«Εάν γίνει αποδεκτή, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εφαρμογή αντισταθμιστικών δασμών», ανέφεραν οι Seat και Cupra σε κοινή δήλωση.

Οι Βρυξέλλες επέβαλαν τους πρόσθετους δασμούς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα, με την αιτιολογία ότι οι κατασκευαστές της χώρας επωφελούνται από αθέμιτες κρατικές επιδοτήσεις.

Ωστόσο, μεγάλοι ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως η Mercedes-Benz Group AG και η BMW AG, άσκησαν πιέσεις κατά των υψηλότερων δασμών, προειδοποιώντας ότι η κίνηση αυτή θα έβλαπτε τις πωλήσεις τους στην Κίνα, την μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Η απαλλαγή από τους δασμούς θα τεθεί σε ισχύ μόλις η Επιτροπή αποδεχτεί την πρόταση και υιοθετήσει τον αντίστοιχο κανονισμό, κάτι που θα μπορούσε να διαρκέσει «μερικούς μήνες», ανέφερε η ομάδα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
211
141
135
103
102
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Στο τραπέζι επενδυτών στο Λονδίνο η αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους της Ουκρανίας
Ορισμένοι ομολογιούχοι θέλουν να εκφράσουν ανησυχίες ότι η αναδιάρθρωση μπορεί να αποδυναμώσει τη θέση τους σε σχέση με τους κατόχους μιας νέας κατηγορίας ομολόγων που σχεδιάζει να εκδώσει η Ουκρανία
iStock
Νέο πακέτο - μαμούθ για την Ουκρανία: Μόνη της μένει η ΕΕ να πληρώνει τον προϋπολογισμό και την άμυνα του Κιέβου
Το πακέτο 135 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε χθες (3.12.25) η Κομισιόν είναι μεγαλύτερο από κάθε προηγούμενο, βασίζεται ιδίως στα ρωσικά assets και καλύπτει το κενό που αφήνουν πίσω τους οι Αμερικάνοι
Στρατιώτης πυροβολικού στο μέτωπο 10
Συναγερμός από τη Γερμανική Εποπτική Αρχή: Η Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει κινδύνους για τις τράπεζες
«Παρατηρούμε αυτή την περίοδο την ανάπτυξη τόσο κάθετων όσο και οριζόντιων συνδέσεων, οι οποίες είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό από έξω πώς λειτουργούν», δήλωσε ο Νίκολας Σπέερ
High-tech abstract background global financial market interface with world map and digital candlestick chart overlay. Concept for international economics, blockchain and cryptocurrency trading
Σε διαπραγματεύσεις με Chevron και Exxon Mobil η Τουρκία για συμφωνίες πετρελαίου και φυσικού αερίου
Το σχέδιο προσθέτει ένα νέο επίπεδο στην αναπτυσσόμενη σχέση της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν γίνει μια σημαντική πηγή μακροπρόθεσμου εφοδιασμού με φυσικό αέριο για την Άγκυρα
Αγωγοί φυσικού αερίου
Newsit logo
Newsit logo