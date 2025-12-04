Η ΕΕ επανεξετάζει τους δασμούς για τα ηλεκτρικά SUV της Volkswagen που κατασκευάζονται στην Κίνα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επανεξετάσει τους δασμούς για ηλεκτρικό SUV που παράγει η Volkswagen στην Κίνα, ανακουφίζοντας -προς το παρόν- τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία από τους αυξημένους δασμούς της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε την κίνηση αυτή σήμερα Πέμπτη (4.12.2025). Αυτό συμβαίνει λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά την επιβολή δασμών από την ΕΕ που φτάνουν το 45% περίπου στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα, εντείνοντας τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των εξαγωγικών δυνάμεων.

Η επανεξέταση επικεντρώνεται σε δασμό 20,7% στις εισαγωγές του Cupra Tavascan, ενός σπορ SUV που παράγει η Volkswagen με έναν τοπικό συνεργάτη στην Χεφέι. Στην πρότασή τους που οδήγησε στην επανεξέταση, η κινεζική κοινοπραξία της Volkswagen και η ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία Seat πρότειναν μια ετήσια ποσόστωση εισαγωγών και μια ελάχιστη τιμή εισαγωγής για το μοντέλο.

«Εάν γίνει αποδεκτή, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εφαρμογή αντισταθμιστικών δασμών», ανέφεραν οι Seat και Cupra σε κοινή δήλωση.

Οι Βρυξέλλες επέβαλαν τους πρόσθετους δασμούς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα, με την αιτιολογία ότι οι κατασκευαστές της χώρας επωφελούνται από αθέμιτες κρατικές επιδοτήσεις.

Ωστόσο, μεγάλοι ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως η Mercedes-Benz Group AG και η BMW AG, άσκησαν πιέσεις κατά των υψηλότερων δασμών, προειδοποιώντας ότι η κίνηση αυτή θα έβλαπτε τις πωλήσεις τους στην Κίνα, την μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Η απαλλαγή από τους δασμούς θα τεθεί σε ισχύ μόλις η Επιτροπή αποδεχτεί την πρόταση και υιοθετήσει τον αντίστοιχο κανονισμό, κάτι που θα μπορούσε να διαρκέσει «μερικούς μήνες», ανέφερε η ομάδα.