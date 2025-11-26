Η ΕΕ προετοιμάζει νομικό σχέδιο για την αποδέσμευση δανείου 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία

Mια νομική πρόταση θα παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) που θα επιτρέψει τελικά στο μπλοκ να χρησιμοποιήσει τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας για ένα δάνειο ύψους 140 δισ. ευρώ (162 δισ. δολάρια) προς την Ουκρανία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε στους νομοθέτες στο Στρασβούργο της Γαλλίας την Τετάρτη (26.11.25) ότι οι Βρυξέλλες ήταν πλέον έτοιμες να παρουσιάσουν το κείμενο για το δάνειο προς την Ουκρανία. «Δεν βλέπω κανένα σενάριο όπου οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν μόνοι τους τον λογαριασμό», είπε η Επίτροπος της ΕΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Bloomberg, το έγγραφο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Η Ευρώπη δέχεται έντονες πιέσεις να προχωρήσει σε μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων. Όχι μόνο τα κεφάλαια της Ουκρανίας πρόκειται να στερέψουν τους επόμενους μήνες, αλλά οι ΗΠΑ αποκάλυψαν πρόσφατα και τη δική τους ιδέα να χρησιμοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία για κοινές επενδύσεις με τη Ρωσία, καθώς και για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Η πρόταση των ΗΠΑ, η οποία βρισκόταν σε ένα αρχικό προσχέδιο ενός ειρηνευτικού σχεδίου που η Ουάσινγκτον συνέταξε χωρίς τη συμβολή της Ευρώπης, έχει ωθήσει ορισμένους ηγέτες της ΕΕ να υποστηρίξουν ότι η Ένωση δεν μπορεί να καθυστερήσει περαιτέρω το δικό της σχέδιο. Το Βέλγιο, όπου στεγάζονται τα περισσότερα ρωσικά κεφάλαια, καθυστερεί μια συμφωνία λόγω νομικών φόβων.

«Θα στηρίξουμε τον ουκρανικό λαό για όσο χρειαστεί. Θέλουμε να διαθέσουμε τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ακριβώς για αυτόν τον σκοπό», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε βουλευτές στο Βερολίνο την Τετάρτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιδέα της χρήσης των ακινητοποιημένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη για να βοηθηθεί η Ουκρανία εξετάζεται εδώ και χρόνια, αλλά πάντα προσέκρουε σε αντιδράσεις λόγω νομικών ανησυχιών και της πιθανής αποσταθεροποίησης του ευρώ.

Αυτοί οι δισταγμοί έχουν μειωθεί από τότε που η Ευρώπη αφέθηκε να χρηματοδοτεί ως επί το πλείστον μόνη της την Ουκρανία, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε σημαντική οικονομική στήριξη. Η Ευρώπη αγοράζει επίσης τώρα αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία.

Η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία έχει εξανεμιστεί

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Ουκρανίας για το 2026 και το 2027, ένα ποσό πολύ μεγάλο για να το συναρμολογήσουν οι χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η Ουκρανία αναμένεται να ξεμείνει από χρήματα το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, υποστηρίζει ότι η αξιοποίηση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας είναι ο καλύτερος τρόπος για την κάλυψη αυτών των εξόδων. Το προτεινόμενο δάνειο δεν κατασχέθηκε πριν από την κατάσχεση των χρημάτων της Ρωσίας, αλλά θα αποπληρωθεί μόνο εάν η Μόσχα καταβάλει πρώτα τις πολεμικές αποζημιώσεις Η Επιτροπή επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία επί του σχεδίου μέχρι το τέλος του έτους.

Το Βέλγιο ήταν ο κύριος αναστολέας, φοβούμενο ότι θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπο με την υποχρέωση αποπληρωμής του δανείου, δεδομένου ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία τηρούνται ως επί το πλείστον στην Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες.

Η χώρα, που μαστίζεται από δημοσιονομικά προβλήματα, έχει απαιτήσει να δει ένα νομικό κείμενο πριν συμφωνήσει στο σχέδιο και επιδιώκει μεγαλύτερες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα θεωρηθεί αποκλειστικά υπεύθυνη εάν η Ρωσία υποβάλει νομικές αξιώσεις για τα κεφάλαια.

Η Γερμανία ηγείται μιας χορωδίας χωρών που υποστηρίζουν ότι η τελευταία ειρηνευτική προσπάθεια των ΗΠΑ έχει καταστήσει τις διαπραγματεύσεις για τα περιουσιακά στοιχεία πιο επείγουσες, με έναν Ευρωπαίο διπλωμάτη να λέει ότι η εξέλιξη αυτή έχει κάνει το Βερολίνο πιο αποφασιστικό.

Ορισμένες χώρες θα προτιμούσαν να περιμένουν την τελευταία αμερικανική πίεση προτού λάβουν απόφαση, σύμφωνα με άλλα άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Περίπου 10 κράτη μέλη ενδιαφέρονται επίσης να διερευνήσουν άλλες επιλογές χρηματοδότησης που έχει προσφέρει η επιτροπή, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες. Αυτές περιλάμβαναν είτε δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις με τη στήριξη των κρατών μελών είτε ένα δάνειο με εγγύηση το χρέος της ΕΕ.