Η ΕΕ βάζει στο τραπέζι πλαφόν στο φυσικό αέριο για τη συγκράτηση των τιμών ενέργειας

Το ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον περιορισμό της επιρροής του καυσίμου στις περιφερειακές τιμές ενέργειας και την προστασία των καταναλωτών από την ακραία αστάθεια.

Ειδικότερα, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη συζήτηση στην ΕΕ για την επιβολή πλαφόν, καθώς αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά πόσο εκτεθειμένη είναι η ήπειρος στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Αλλά ακόμη και πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύσει την επίθεση στο Ιράν, η ΕΕ προσπαθούσε να μειώσει τις τιμές για να αποτρέψει το κλείσιμο περισσότερων εργοστασίων λόγω του αυξανόμενου κόστους.

«Είναι ζωτικής σημασίας να μειώσουμε τον αντίκτυπο στο κόστος όταν το φυσικό αέριο καθορίζει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στους νομοθέτες στο Στρασβούργο.

Άλλα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνουν την καλύτερη χρήση των συμφωνιών αγοράς ενέργειας και των συμβάσεων επί της διαφοράς, μέτρα κρατικής βοήθειας καθώς και επιδότηση των τιμών φυσικού αερίου, σημπλήρωσε.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα και πρόκειται να ζητήσουν πιο συγκεκριμένη δράση για τη μείωση των τιμών βραχυπρόθεσμα. Το μπλοκ εισήγαγε ένα έκτακτο ανώτατο όριο τιμών φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης το 2022 – 2023, αν και δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Ενώ οι τιμές έχουν αυξηθεί από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, παραμένουν πολύ κάτω από τα υψηλά επίπεδα της κρίσης.

«Οποιαδήποτε μορφή ανώτατου ορίου τιμών φυσικού αερίου ή επιδότησης θα ήταν εξαιρετικά αντιπαραγωγική για την Ευρώπη», δήλωσε η Simone Tagliapietra, αναλύτρια στην Bruegel στις Βρυξέλλες. «Η τεχνητή μείωση της τιμής του φυσικού αερίου θα τονώσει τη ζήτηση για το σπάνιο ή ακριβό αγαθό, επιδεινώνοντας την κατάσταση και με τεράστιο κόστος για τα δημόσια οικονομικά».

Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, το σημείο αναφοράς φυσικού αερίου της Ευρώπης, αυξήθηκαν κατά 6,1% και διαπραγματεύτηκαν πάνω από τα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις 10:41 π.μ. στο Άμστερνταμ. Έφτασαν σχεδόν τα 70 ευρώ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.