Η ΕΕ υπέβαλε προτάσεις για την υπογραφή συμφωνιών με Mercosur και Μεξικό – Στρατηγική συνεργασία για εμπόριο, ανάπτυξη και αξίες

Προτάσεις υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο για την υπογραφή και τη σύναψη δύο σημαντικών εμπορικών συμφωνιών, της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΕΕ–Mercosur (EMPA) και της Εκσυγχρονισμένης Παγκόσμιας Συμφωνίας ΕΕ–Μεξικού (MGA).

Αυτές οι συμφωνίες-ορόσημο αποτελούν κρίσιμο μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για τη διαφοροποίηση των εμπορικών της σχέσεων και την ενίσχυση των οικονομικών και πολιτικών δεσμών με ομοϊδεάτες εταίρους σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, οι εμπορικές συμφωνίες αναμένεται να δημιουργήσουν ευκαιρίες εξαγωγών αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ για εταιρείες της ΕΕ όλων των μεγεθών, να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, να υποστηρίξουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και να προωθήσουν τα συμφέροντα και τις αξίες της ΕΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπλέον, οι συνεργασίες αυτές θα βοηθήσουν την ΕΕ να διευρύνει το φάσμα αξιόπιστων πηγών της για κρίσιμες εισροές και πρώτες ύλες. Σε μια εποχή αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας, αυτές οι εμπορικές συμφωνίες συμβάλλουν στην άμεση σύνδεση με στρατηγικά σημαντικούς εταίρους, παρέχοντας μια κοινή πλατφόρμα για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την αντιμετώπιση κοινών παγκόσμιων προκλήσεων.

Και οι δύο συμφωνίες επιβεβαιώνουν την δέσμευσή της ΕΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολυμερή προσέγγιση και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Αναμένεται επίσης να αντιμετωπιστούν βασικά ζητήματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα και η μετανάστευση.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Οι συμφωνίες μας με τη Mercosur και το Μεξικό αποτελούν σημαντικά ορόσημα για το οικονομικό μέλλον της ΕΕ. Συνεχίζουμε να διαφοροποιούμε το εμπόριό μας, να ενθαρρύνουμε νέες συνεργασίες και να δημιουργούμε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Μόλις οριστικοποιηθούν αυτές οι συμφωνίες, οι επιχειρήσεις της ΕΕ και ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ θα αποκομίσουν αμέσως τα οφέλη των χαμηλότερων δασμών και του χαμηλότερου κόστους, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ΕΕ είναι ήδη το μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ στον κόσμο και αυτές οι συμφωνίες θα εδραιώσουν αυτή τη θέση».

Πρωτοφανείς ευκαιρίες εξαγωγών και επενδύσεων της ΕΕ προς τη Mercosur

Η συμφωνία με την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη (Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Mercosur) θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο, καλύπτοντας μια αγορά άνω των 700 εκατομμυρίων καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα απολαμβάνουν το πλεονέκτημα του πρώτου κινούμενου, επωφελούμενες από χαμηλότερους δασμούς σε μια περιοχή όπου οι περισσότερες άλλες χώρες αντιμετωπίζουν υψηλούς δασμούς και άλλα εμπόδια στο εμπόριο.

Εκτιμάται ότι η συμφωνία μπορεί να αυξήσει τις ετήσιες εξαγωγές της ΕΕ προς τη Mercosur έως και 39% (49 δισεκατομμύρια ευρώ), υποστηρίζοντας περισσότερες από 440.000 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Θα μειώσει τους συχνά απαγορευτικούς δασμούς της Mercosur για τις εξαγωγές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων βασικών βιομηχανικών προϊόντων, όπως τα αυτοκίνητα (επί του παρόντος 35%), τα μηχανήματα (14-20%) και τα φαρμακευτικά προϊόντα (έως 14%).

Η συμφωνία θα διευκολύνει τις εταιρείες της ΕΕ να επενδύσουν σε βασικές αλυσίδες εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων πρώτων υλών και συναφών αγαθών, όλα με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασίας. Αυτό μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των πράσινων και ψηφιακών οικονομικών μετασχηματισμών και των δύο περιοχών, διασφαλίζοντας παράλληλα προβλέψιμες και σταθερές αλυσίδες εφοδιασμού.

Νέες ευκαιρίες για εξαγωγές τροφίμων, ισχυρές άμυνες για τους αγρότες της ΕΕ

Οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ προς τη Mercosur αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 50%, καθώς η συμφωνία μειώνει τους υψηλούς δασμούς σε βασικά αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ, ιδίως στο κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά (έως 35%), τη σοκολάτα (20%) και το ελαιόλαδο (10%). Η συμφωνία θα υποστηρίξει επίσης την αύξηση των εξαγωγών παραδοσιακών, υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ. Θα θέσει επίσης τέλος στον αθέμιτο ανταγωνισμό από τα προϊόντα της Mercosur που μιμούνται αυθεντικά προϊόντα της ΕΕ, προστατεύοντας 344 Γεωγραφικές Ενδείξεις της ΕΕ.

Η συμφωνία παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη προστασία για όλες τις ευαισθησίες της ΕΕ στον γεωργικό τομέα. Πρώτον, περιορίζει τις προτιμησιακές εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων από τη Mercosur σε ένα κλάσμα της παραγωγής της ΕΕ (για παράδειγμα, 1,5% για το βόειο κρέας και 1,3% για τα πουλερικά). Δεύτερον, θεσπίζει ισχυρές διασφαλίσεις που προστατεύουν τα ευαίσθητα ευρωπαϊκά προϊόντα από οποιαδήποτε επιβλαβή αύξηση των εισαγωγών από τη Mercosur. Υπό αυτή την έννοια, η Επιτροπή προτείνει να συμπληρωθεί η συμφωνία με μια νομική πράξη που θα θέσει σε λειτουργία το κεφάλαιο διμερών διασφαλίσεων της Συμφωνίας για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (EMSA).

Η παρούσα πράξη, που θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στοχεύει ιδίως στην προστασία των κρίσιμων και πιο ευαίσθητων γεωργικών τομέων της ΕΕ, αναγνωρίζοντας τις ανησυχίες των Ευρωπαίων αγροτών. Η Επιτροπή θα αντιμετωπίσει το ζήτημα με τις χώρες της Mercosur με σκοπό να διασφαλίσει την ομαλή εφαρμογή της Συμφωνίας. Η Επιτροπή θα προχωρήσει με μια σειρά συνοδευτικών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων βημάτων προς πιθανή ευθυγράμμιση των προτύπων παραγωγής για τα φυτοφάρμακα και την καλή μεταχείριση των ζώων που ισχύουν για τα εισαγόμενα προϊόντα. Σύμφωνα με το Όραμα για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, η Επιτροπή σύντομα θα ξεκινήσει εκτιμήσεις επιπτώσεων για αυτά τα ζητήματα.

Η EMSA δεν τροποποιεί καμία υγειονομική και φυτοϋγειονομική (ΥΦΠ) απαίτηση εισαγωγής της ΕΕ. Τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας των τροφίμων μας θα συνεχίσουν να ισχύουν για όλα τα προϊόντα στην αγορά της ΕΕ – είτε παράγονται εδώ είτε εισάγονται.