Η ΕΚΤ πρέπει να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, λέει η Σνάμπελ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα πρέπει να διατηρήσει το κόστος δανεισμού στα τρέχοντα επίπεδα, με τους κινδύνους πληθωρισμού να κλίνουν προς τα πάνω, επισημαίνει η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, στο Reuters.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη (2.9.2025), η σκληροπυρηνική Γερμανίδα αξιωματούχος της ΕΚΤ δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αντέχει καλά παρά τις εμπορικές διαταραχές από τις ΗΠΑ, αλλά ότι οι αυξήσεις των τιμών ενδέχεται να υπερβούν τις προβλέψεις τα επόμενα χρόνια. «Πιστεύω ότι ενδεχομένως είμαστε ήδη ελαφρώς διαλλακτικοί και, ως εκ τούτου, δεν βλέπω λόγο για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων στην τρέχουσα κατάσταση», δήλωσε η Σνάμπελ. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι δασμοί είναι καθαρά πληθωριστικοί».

Τα σχόλια έρχονται μόλις δύο ημέρες πριν από μια εβδομάδα σιωπής που προηγείται της επόμενης συνεδρίασης της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική στις 11 Σεπτεμβρίου, όπου οι αξιωματούχοι αναμένεται να διατηρήσουν τα κόστη δανεισμού αμετάβλητα για δεύτερη φορά.

Αργότερα σήμερα, η Eurostat θα δημοσιεύσει μια πρώτη εκτίμηση για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη τον Αύγουστο, με τους αναλυτές να προβλέπουν μια μικρή άνοδο στο 2,1% από 2% τον Ιούλιο – λίγο πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ.

Η Σνάμπελ δήλωσε πριν από τη συνεδρίαση του Ιουλίου ότι υπάρχει «πολύ υψηλό όριο» για περαιτέρω χαλάρωση – μια άποψη που έχει επαναληφθεί από αρκετούς συναδέλφους της. Με την αύξηση των τιμών να κυμαίνεται γύρω στο 2% και την οικονομία να συνεχίζει να αναπτύσσεται, θεωρούν ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε καλό επίπεδο προς το παρόν.

Η Σνάμπελ δήλωσε ότι η ταχεία αύξηση του κόστους των τροφίμων στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τους δασμούς και την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, σημαίνει ότι η ισορροπία των κινδύνων για τον πληθωρισμό «κλίνει προς τα πάνω». Απέρριψε τις ανησυχίες για μια επίμονη υποτίμηση του στόχου για τις τιμές.

«Θεωρώ πολύ απίθανο να υπάρξει αποσύνδεση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό προς τα κάτω, ειδικά μετά από τόσα χρόνια υπερβολικά υψηλού πληθωρισμού», δήλωσε η Σνάμπελ.