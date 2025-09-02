Διεθνή

Η ΕΚΤ πρέπει να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, λέει η Σνάμπελ

Δεν βλέπω λόγο για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων στην τρέχουσα κατάσταση, δηλώνει η Σνάμπελ
Η Ισαμπέλ Σνάμπελ
Η Ισαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας / REUTERS / Ralph Orlowski / File Photo

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα πρέπει να διατηρήσει το κόστος δανεισμού στα τρέχοντα επίπεδα, με τους κινδύνους πληθωρισμού να κλίνουν προς τα πάνω, επισημαίνει η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, στο Reuters.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη (2.9.2025), η σκληροπυρηνική Γερμανίδα αξιωματούχος της ΕΚΤ δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αντέχει καλά παρά τις εμπορικές διαταραχές από τις ΗΠΑ, αλλά ότι οι αυξήσεις των τιμών ενδέχεται να υπερβούν τις προβλέψεις τα επόμενα χρόνια. «Πιστεύω ότι ενδεχομένως είμαστε ήδη ελαφρώς διαλλακτικοί και, ως εκ τούτου, δεν βλέπω λόγο για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων στην τρέχουσα κατάσταση», δήλωσε η Σνάμπελ. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι δασμοί είναι καθαρά πληθωριστικοί». 

Τα σχόλια έρχονται μόλις δύο ημέρες πριν από μια εβδομάδα σιωπής που προηγείται της επόμενης συνεδρίασης της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική στις 11 Σεπτεμβρίου, όπου οι αξιωματούχοι αναμένεται να διατηρήσουν τα κόστη δανεισμού αμετάβλητα για δεύτερη φορά.

Αργότερα σήμερα, η Eurostat θα δημοσιεύσει μια πρώτη εκτίμηση για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη τον Αύγουστο, με τους αναλυτές να προβλέπουν μια μικρή άνοδο στο 2,1% από 2% τον Ιούλιο – λίγο πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ.

Η Σνάμπελ δήλωσε πριν από τη συνεδρίαση του Ιουλίου ότι υπάρχει «πολύ υψηλό όριο» για περαιτέρω χαλάρωση – μια άποψη που έχει επαναληφθεί από αρκετούς συναδέλφους της. Με την αύξηση των τιμών να κυμαίνεται γύρω στο 2% και την οικονομία να συνεχίζει να αναπτύσσεται, θεωρούν ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε καλό επίπεδο προς το παρόν.

Η Σνάμπελ δήλωσε ότι η ταχεία αύξηση του κόστους των τροφίμων στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τους δασμούς και την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, σημαίνει ότι η ισορροπία των κινδύνων για τον πληθωρισμό «κλίνει προς τα πάνω». Απέρριψε τις ανησυχίες για μια επίμονη υποτίμηση του στόχου για τις τιμές.

«Θεωρώ πολύ απίθανο να υπάρξει αποσύνδεση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό προς τα κάτω, ειδικά μετά από τόσα χρόνια υπερβολικά υψηλού πληθωρισμού», δήλωσε η Σνάμπελ.

Διεθνή
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
ΕΕ: Στην Άμυνα μία στις τρεις επενδύσεις – Θα φτάσουν στα 130 δισ. ευρώ φέτος
Συνολικά, οι αμυντικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού και διοικητικών εξόδων, αναμένεται να ανέλθουν στα 381 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που αποτελεί αύξηση 11% σε σύγκριση με το 2024.
Τανκ σε εργοστάσιο
Κλιμακώνεται η κόντρα ΗΠΑ – Παγκόσμιου Νότου: Τηλεδιάσκεψη κορυφής των BRICS ενάντια στους δασμούς του Τραμπ καλεί ο Λούλα
Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος θέλει να συζητήσει όχι μόνο τους εμπορικούς δασμούς που επιβάλλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ, αλλά και να συσπειρώσει τους συναδέλφους ηγέτες των μεγάλων χωρών αναδυόμενων αγορών
Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα
Η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς Τραμπ καθυστερεί την οικονομική «δύναμη» που προέβλεψε ο Λούτνικ
Τον Μάρτιο, ο Λούτνικ παρουσίασε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι εμπορικές πολιτικές του Τραμπ θα μεταφραζόταν σε επενδύσεις που θα τόνωναν τις κατασκευές από τώρα και στο εξής
Χάουαρντ Λούτνικ
Διπλασιασμό των εξοπλιστικών δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ βλέπει η Mc Kinsey – To μοντέλο της «μεταπώλησης» εξετάζει το Βερολίνο
Κύκλοι της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας βλέπουν με καλό μάτι να παραγγέλνει το Βερολίνο εξοπλισμό από μια εταιρεία που υπερβαίνει τις δικές της ανάγκες και στη συνέχεια να τον μεταπωλεί σε άλλες χώρες βάσει συμβάσεων μεταξύ κυβερνήσεων
Τανκ
